Українські аграрії вже засіяли 5,37 млн га озимих культур. Озимі зернові сіють у всіх областях, загалом засіяно вже майже 4,33 млн га. озимого ріпаку посіяно 1 млн га. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема:

озимої пшениці – 3,8 млн га,

озимого ячменю – 421,3 тис. га,

озимого жита – 62,5 тис. га,

озимого ріпаку – 1, 048 млн га.

Аграрії Тернопільщини завершили сівбу озимих зернових. Серед лідерів за обсягами сівби озимих на зерно попереду аграрії Волині – 161,1 тис. га (97,3%), Чернігівщини – 193,2 тис. га (97,2%) та Полтавщини – 238,2 тис. га (95,8%). Аграрії 11 областей завершили сівбу озимого ріпаку.