31,9 млн гривень виплатили ще 9 агропідприємствам у рамках урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу єРобота. Гроші будуть спрямовані на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Всього з початку 2024 року вже виплатили 73,2 млн гривень 20 виробникам. Зокрема, на сади виплачено 53,2 млн гривень 15 господарствам. Ще 5 отримали 20 млн гривень на теплиці.

З початку дії програми виплачено 778,3 млн гривень 177 суб’єкту господарювання. Зокрема, 590,4 млн гривень отримали 141 господарство на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства та 187,9 млн гривень – 36 підприємств на теплиці.

Довідково. Урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг – можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень».

У 2023 році видано 127 наказів на гранти для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства (423,4 млн грн) і тепличного господарства (159,4 млн грн). Відповідно до наказів планується створення близько 15 тисяч робочих місць.

Гранти надаються у розмірі не більше 70 % вартості проєкту, але не більше 10 млн гривень. Заявник має профінансувати власними або кредитними коштами не менше 30% вартості проекту. Обов’язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників. Для садів – від 5 до 10 постійних і 125-425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень. Для теплиць – не менше 4 постійних та 10 сезонних на гектар.

Фінансування агровиробників за урядовою програмою «єРобота» протягом 2024-2025 років відбувається завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».