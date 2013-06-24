Українські фермери, які в листопаді придбали сільгосптехніку вітчизняного виробництва, отримають від держави 231,5 млн грн часткової компенсації (25% вартості). Відповідний наказ видало Міністерство економіки України. З початку дії програми в межах політики «Зроблено в Україні» (квітень 2024 року) держава компенсувала аграріям 876,7 млн грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«В листопаді заявки на часткову компенсацію подали 792 агровиробники, які купили загалом понад 1300 одиниць техніки та обладнання українського виробництва на суму 1,1 млрд грн. За умовами програми держава повертає їм 231,5 млн грн. З початку роботи програми аграрії придбали техніки та обладнання на суму більш ніж 4,2 млрд грн. Загальна сума компенсацій від держави за цей період становила понад 876,7 млн грн», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Ключові цифри:

Банки (листопад): Найбільше компенсацій перераховано через Ощадбанк (62,7 млн грн), ПриватБанк (58 млн грн) та Райффайзен Банк (25,2 млн грн). Усього кошти перерахували через 24 банки. Загалом в програмі працюють 33 банки.

Регіони (з початку дії програми): За кількістю придбаної техніки лідирують аграрії Полтавської (532 одиниці), Черкаської (458) та Кіровоградської (417) областей. За вартістю техніки — Тернопільська (388,9 млн грн), Київська (388,6 млн грн) та Сумська (373,5 млн грн) області. Аграрії цих регіонів лідирують й за обсягами отриманої компенсації: Тернопільська — 81 млн грн, Київська — 80,9 млн грн, Сумська – 77,8 млн грн.

Як приєднатися до програми

Програмою скористалися 138 українських підприємств, які пропонуютьмайже 11,8 тис. одиниць техніки: трактори, комбайни, обладнання для тваринництва та садівництва. Виробники, які хочуть долучитися, можуть подати заявку на meconomy@me.gov.ua з електронним підписом.