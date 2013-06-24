Майже 150 млн грн компенсації від держави отримають агровиробники, які придбали у вересні поточного року сільгосптехніку та обладнання українського виробництва. Наказ про виділення коштів для уповноважених банків, які перерахують їх покупцям, Міністерство економіки підписало 24 жовтня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми продовжуємо підтримувати українське машинобудування. Підписали наказ про спрямування майже 150 млн грн як компенсацію для аграріїв, які придбали нову техніку й обладнання українського виробництва. Таким чином стимулюємо попит на вітчизняний продукт. Нині у реєстрі вже 133 виробники та майже 11,8 тисячі одиниць техніки та обладнання. Ми сподіваємось, що їх ставатиме більше», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Кошти спрямують до 25 уповноважених банків за заявками покупців, які надійшли у вересні. Найбільші суми компенсації отримають покупці техніки через ПриватБанк (понад 52 млн грн), Ощадбанк (31,8 млн грн) та ПроКредит Банк (15 млн грн).

Всього за час існування програми аграріям нараховано (включно з нинішнім наказом) понад 395 млн грн:

за квітень — 220 тис. грн;

за травень — 18,6 млн грн;

за червень — 66,4 млн грн;

за липень — 61,5 млн грн;

за серпень — 98,5 млн грн.

за вересень — 149,98 млн грн.

Участь у програмі узяли понад 1700 аграріїв, які придбали українську техніку на суму майже 1,9 млрд грн.

Найбільшу кількість заявок на компенсацію за придбану с/г техніку та обладнання подали у таких областях: Одеській — 178, Кіровоградській — 170, Полтавській — 157, Миколаївській — 148, Черкаській — 135, Вінницькій — 120.

Довідково

Державна програма компенсації агровиробникам за придбання техніки та обладнання українського виробництва — важлива складова політики «Зроблено в Україні». Програма допомагає аграріям оновлювати парк техніки на вигідних умовах, а галузь українського машинобудування отримує додатковий стимул для розвитку.

Отримати компенсацію можуть агровиробники, які придбали техніку та обладнання з Перелікуна сайті Мінекономіки. Для цього їм потрібно подати до уповноваженого банку заявку та документи, що підтверджують купівлю. Важлива умова: право на компенсацію аграрій отримає, якщо у вартості товарів, реалізованих ним за рік не менше 75% - вартість товарів власного виробництва.

Виробники, які бажають включити свою техніку до Переліку, можуть звернутися до Мінекономіки через офіційну електронну пошту — meconomy@me.gov.ua. Заявка повинна бути подана в електронній формі з використанням електронного підпису або інших засобів ідентифікації, що дозволяють встановити особу керівника або уповноваженої особи.

Перелік техніки та обладнання регулярно оновлюється після перевірки локалізації виробництва. Рівень локалізації має перевищувати 60% (40-45% для тракторів, комбайнів, спецтехніки тощо). Відповідність виробників встановлюється згідно з критеріями, зазначеними у постанові Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року № 130 (зі змінами).