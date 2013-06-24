За попередніми оцінками Мінагрополітики, 2024 року валове виробництво зернових та олійних культур становитиме приблизно 74 млн тонн. З них майже 52,4 млн тонн зернових та 21,7 млн тонн олійних.

На початку минулого року загальний валовий збір зернових та олійних на 2023­й теж прогнозували майже на 13% меншим порівняно з попереднім періодом, на рівні 63,5 млн тонн. Але погодні умови сприяли збільшенню врожаю. Тож 2023 року валове виробництво становило приблизно 82 млн тонн, з яких зернових понад 60 млн тонн, олійних — майже 22 млн тонн.

Отже, прогнози щодо показників валових зборів мають попередній характер та коригуватимуться протягом року залежно від обставин, передовсім погодних умов.

Прогнозують, що цього року аграрії зможуть зібрати зернових у таких обсягах: пшениці — 19,2 млн тонн (торік було зібрано 22,2 млн тонн), ячменю — 4,9 млн тонн (2023 року — 5,7 млн тонн), кукурудзи — 26,7 млн тонн (було 30,5 млн тонн).

Серед олійних прогнозують збільшення обсягів сої. Цієї культури передбачено виробництво 5,2 млн тонн. 2023 року було зібрано 4,7 млн тонн. Виробництво соняшнику прогнозують на рівні 12,4 млн тонн, торік його було зібрано 12,9 млн тонн. Ріпаку прогнозують 4,1 млн тонн, торік було зібрано 4,7 млн тонн.

Посівні площі зернових та зернобобових культур прогнозують на рівні 10,6 млн га (­395 тис. га показника 2023 року). З них озимої пшениці посіяно на 4,3 млн га (­0,3 млн га), ярої пшениці очікують 0,2 млн га (+0,2 тис. га). Озимий ячмінь посіяно на 0,47 млн га (­0,15 млн га), площу ярого ячменю прогнозують на 0,94 млн га (+0,06 млн га), кукурудзи — 3,9 млн га (­62 тис. га).

Серед олійних збільшують площі посіву сої. Прогнозують, що її буде посіяно на площі 2,2 млн га. Це майже на 400 тисяч гектарів більше, ніж торік. Соняшнику буде посіяно майже стільки само, як і торік, — на 5,3 млн га. Ріпаку — на 1,5 млн га, що на 0,1 млн га менше, ніж торік, повідомляє Мінагрополітики.

Джерело: Мінагрополітики