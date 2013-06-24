Станом на 28 березня 2025 року аграрії всіх областей України засіяли 551,8 тис. га ярих зернових та зернобобових культур. Також розпочали сівбу цукрових буряків та сої. Найбільша площа посівів припадає на ячмінь — 315,5 тис. га. Ярої пшениці вже засіяно 79,8 тис. га, гороху — 102,9 тис. га, вівса — 50,7 тис. га.

Регіони-лідери за темпами сівби: Миколаївська область — 60,1 тис. га (пшениця — 3 тис. га, ячмінь — 32 тис. га, горох — 24,5 тис. га, овес — 0,6 тис. га); Тернопільська — 58,1 тис. га (пшениця — 14 тис. га, ячмінь — 36,8 тис. га, горох — 3,7 тис. га, овес — 3,6 тис. га); Вінницька — 53 тис. га (пшениця — 10,4 тис. га, ячмінь — 34,5 тис. га, горох — 7 тис. га, овес — 1,1 тис. га); Кіровоградська — 48,8 тис. га (пшениця — 1,5 тис. га, ячмінь — 29,7 тис. га, горох — 16,5 тис. га); Волинська — 47 тис. га (пшениця — 9 тис. га, ячмінь — 14 тис. га, горох — 4 тис. га, овес –— 20 тис. га).

Цукрові буряки посіяно на площі 17,8 тис. га, сою — на 0,6 тис. га.

Нагадаємо, загалом 2025 року заплановано засіяти понад 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024-го. Головною особливістю нового сезону стане збільшення площ під ярою пшеницею на 28%, до 222,8 тис. га. Такі зміни у структурі посівів відповідають стабільному попиту на пшеницю переробних підприємств та експортерів, повідомляє Мінагрополітики.