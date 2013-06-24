На контрольованій Україною території засіяно 6,3 млн га олійних та 5,1 млн га зернових та зернобобових культур. Це становить більш як 90% запланованих площ посіву.

Зокрема, вже засіяно зернових та зернобобових: кукурудзи — 3565,6 тис. га; ячменю — 781,6 тис. га; пшениці — 249 тис. га; вівса — 166,7 тис. га; гороху — 162,1 тис. га; гречки — 48,1 тис. га; проса — 43,1 тис. га.

Лідери серед областей: Полтавська, де посіяно 488,9 тис. га кукурудзи, 6,5 тис. га пшениці, 73 тис. га ячменю, 8,5 тис. га гороху та 2,3 тис. га вівса; Він­ницька — 292 тис. га кукурудзи, 11,5 тис. га пшениці, 55 тис. га ячменю, 6 тис. га гороху і 1,1 тис. га вівса; Кіровоградська — 287,9 тис. га кукурудзи, 8,8 тис. га пшениці, 46,1 тис. га ячменю, 16,5 тис. га гороху та 0,4 тис. га вівса; Київщина — 221 тис. га кукурудзи, 32,3 тис. га пшениці, 44,3 тис. га ячменю, 5,93 тис. га гороху та 6,5 тис. га вівса.

Крім того, аграрії України посіяли 4605 тис. га соняшнику, 1640,9 тис. га сої. Цукрових буряків посіяно на площі 250,1 тис. га.

За минулий тиждень найбільше зернових та зернобобових посіяли на Він­ниччині — 114 тис. га. Загалом площа посівів за цей період збільшилася на 784,7 тис. га, повідомляє Мінагрополітики.