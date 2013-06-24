З початку року 1182 господарства, які беруть участь у державній програмі «Доступні кредити 5—7—9%», профінансовано більш ніж на 6 мільярдів гривень. З 1 січня 2025 року кредити за програмою надають сільгоспвиробникам (пролонговуються) за умови, що вони зареєструвалися у ДАР.

За цією програмою найбільше отримали підприємства таких областей: Київської — 627,9 млн грн для 100 господарств; Чернігівської — 603,6 млн грн для 84; Одеської — 506,5 млн грн для 102; Кіровоградської — 490,7 млн грн для 122; Сумської — 464,2 млн грн для 56; Вінницької — 455,5 млн грн для 95; Полтавської — 397,9 млн грн для 64; Дніпропетровської — 324,5 млн грн для 64 господарств.

Загалом з початку року 2008 агропідприємств за різними програмами залучили більш як 12,2 млрд грн банківських кредитів на розвиток.

Нагадаємо, протягом 2024 року 13 088 агрогосподарств отримали майже 104,5 млрд грн банківських кредитів на розвиток. А за державною програмою «Доступні кредити 5—7—9%» 8750 господарств профінансовано на 46,9 млрд грн, повідомляє Мінагрополітики.