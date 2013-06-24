На контрольованій Україною території засіяно понад 7 млн га олійних та понад 5,5 млн га зернових та зернобобових культур. Сільгосптоваровиробники Вінниччини, Волині, Кіровоградщини, Одещини, Полтавщини, Тернопільщини, Буковини та Закарпаття повністю завершили сівбу ярих сільськогосподарських культур.
Зокрема, вже засіяно більш як 98% ярих зернових та зернобобових: кукурудзи — 3895,2 тис. га; ячменю —782,6тис. га; пшениці —252,5тис. га; вівса —163,7тис. га; гороху —162,5тис. га; гречки —97,7тис. га; проса — 63,6 тис. га.
За минулий тиждень приріст посівів зернових та зернобобових культур становив 104,8 тис. га.
Серед олійних культур посіяно: соняшнику — 5123,9 тис. га, сої —1931,8 тис. га. Цукрові буряки посіяно на площі 250,1 тис. га.
Із початку року 7118 агрогосподарств отримали 47,2 млрд грн банківських кредитів на розвиток. З них за Державною програмою «Доступні кредити 5—7—9%» 4277 господарств профінансовано на 20,3 млрд грн, повідомляє Мінагрополітики.