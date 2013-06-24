«Ми переконані, що наш світ хоче бути єдиним і здатним діяти в повній гармонії. Ми усвідомили, що нації однаково відкидають ідею того, що хтось таємно ухвалює рішення та нав’язує їх, — потрібен відкритий та інклюзивний діалог. Ми підтвердили, що принципи й цілі Статуту ООН та міжнародних конвенцій є цілком актуальними. Усе це стало основою нашої формули миру та переросло у Глобальний саміт миру, щоб кожен лідер і кожна країна могли продемонструвати свою прихильність до миру», — заявив глава держави.