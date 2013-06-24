На 2 травня 2025 року аграрії всіх областей України засіяли 3,25 млн га ярих зернових та зернобобових культур.

Найбільша площа посівів припадає на кукурудзу — 1919,3 тис. га, ячмінь — 715,2 тис. га, ярої пшениці вже засіяно 207,9 тис. га, гороху — 205,7 тис. га, вівса — 156 тис. га. Гречку засіяно на площі 7 тис. га, просо — 6 тис. га.

Регіони-лідери за темпами сівби: Полтавська область: 429,6 тис. га (пшениця — 4,5 тис. га, ячмінь — 69,1 тис. га, горох — 9,6 тис. га, овес — 3,1 тис. га, кукурудза — 343,1 тис. га); Кіровоградська: 300,5 тис. га (пшениця — 3 тис. га, ячмінь — 35,4 тис. га, горох — 18,7 тис. га, овес — 0,5 тис. га, кукурудза — 238,3 тис. га); Київська: 241,6 тис. га (пшениця — 25 тис. га, ячмінь — 40,4 тис. га, горох — 4,5 тис. га, овес — 5 тис. га, кукурудза — 163 тис. га); Сумська область: 225,8 тис. га (пшениця — 21,5 тис. га, ячмінь — 18,2 тис. га, горох — 5,8 тис. га, овес — 9,8 тис. га, кукурудза — 168,7 тис. га).

Технічні культури засіяно на площі 3432 тис. га. З них соняшнику — 2364,8 тис. га; сої — 729,2 тис. га; цукрових буряків — 217,3 тис. га.

Загалом 2025 року заплановано засіяти майже 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає торішньому рівню. Головною особливістю нового сезону стане збільшення площ під ярою пшеницею до 227,5 тис. га. Такі зміни у структурі посівів відповідають стабільному попиту на пшеницю переробних підприємств та експортерів, повідомляє Мінагрополітики.