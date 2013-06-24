Державний бюджет за 2025 рік додатково отримає 5,2 мільярда гривень від аграрної галузі. Такі розрахунки провело Мінагрополітики після зміни критеріїв, за якими визначають підприємства, установи та організації, критично важливі для функціо нування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також з урахуванням підвищення ставки військового збору. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

«Хочу подякувати відповідальному агробізнесу, який розуміє свою ключову роль у наповненні бюджету країни, яка воює. Ваша патріотична позиція та розуміння наближають перемогу», — зазначив міністр. Віталій Коваль нагадав, що Законом України від 10 жовтня 2024 року № 4015- ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану» збільшено ставку військового збору з 1,5% до 5,0%. Постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2024 року № 332 передбачене збільшення розміру нарахованої середньої заробітної плати працівникові, що претендує на отримання бронювання, до 2,5 мінімальних заробітних плат (на сьогодні 20 тисяч гривень). За розрахунками Мінагрополітики, від таких підприємств додаткові надходження становитимуть приблизно 1 мільярд гривень, повідомляє Мінагрополітики.