Нині аграрії забезпечують чималу частину валютної виручки в державному бюджеті, стабільність, продовольчу безпеку і соціальну рівність в Україні. Від Міністерства аграрної політики та продовольства країна чекає результату — врожаю, продажів, стабільності, щоб ми стали агроіндустріальною країною. Тому перед нами стоять великі виклики. На цьому наголосив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, зустрічаючись із колективом Мінагрополітики.

«Переконаний, що люди, які працюють у сільському господарстві, виняткові. Вони глибинні й люблять те, чим займаються. Тому що дбати про землю, розвивати свою країну без любові до рідної землі неможливо. Кожен має працювати як злагоджений механізм: професійно та віддано, керуючись інтересами держави та кожного українця», — наголосив Віталій Коваль.

Міністр зазначив, що одне з важливих завдань міністерства — розвивати галузь глибинної переробки. Особливо це стосується відновлення та становлення тваринництва, щоб Україна зайняла свою нішу на мапі світу як країна з виробництвом агропродукції з доданою вартістю.

«Аграрна галузь — одна з основ економіки України. Це точка росту і розвитку. Тому Мінагрополітики важливо набути інституційної спроможності і відновити репутацію прозорої та зрозумілої установи, орієнтованої на захист та підтримку аграріїв, фермерів та інтересів держави Україна», — наголосив Віталій Коваль, повідомляє Мінагрополітики.