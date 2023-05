29 квітня Міністр фінансів України Сергій Марченко взяв участь у робочій сесії в рамках неформальної зустрічі міністрів економіки та фінансів країн Європейського Союзу (ECOFIN), яка проходила у Стокгольмі в контексті головування Швеції в Раді ЄС. Про це повідомляє Урядовий портал.

Робоча сесія ECOFIN була присвячена обговоренню питань відновлення України та координації фінансової підтримки.

Під час сесії, Сергій Марченко виступив із промовою, у якій подякував колегам з Європейського Союзу за всеохоплюючу підтримку у збереженні стабільності країни.

“Масштаб труднощів, які Україна переживає вже понад рік, є безпрецедентним у новітній історії. Незважаючи на це, нам вдається успішно протистояти шокам та викликам війни завдяки згуртованості українців, виваженій політиці Уряду України та вагомій міжнародній підтримці. Сьогодні наша фінансова система безперечно у кращому стані, ніж рік тому, а економіка демонструє поступове відновлення”, — зауважив Міністр фінансів України.

Щодо виконання бюджету, Сергій Марченко зазначив, що у поточному році зовнішнє фінансування надходить ритмічно та передбачувано, а внутрішні доходи бюджету зросли, що в комплексі дозволяє фінансувати видатки держбюджету своєчасно та у повному обсязі.

Значним чином це стало можливим завдяки масштабній підтримці від ЄС у вигляді макрофінансової допомоги, обсягом 18 млрд євро, що передбачена на 2023 рік. А також новій 4-річній програмі розширеного фінансування МВФ у 15,6 млрд доларів США. З урахуванням цього, у поточному році Уряд України має змогу зосередити увагу на подоланні руйнівних наслідків повномасштабної збройної агресії рф.

У цьому контексті, Міністр фінансів закликав партнерів долучитися до фінансування проектів Світового банку URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund) та SPURR (Special Program for Ukraine's Recovery and Crisis Response). Фонди СБ створені для мобілізації коштів донорів на проекти зі швидкого відновлення.

Також Міністр фінансів зазначив, що росія має заплатити за жахливі діяння в Україні та звернув увагу на питання посилення санкцій проти рф: “По-перше, навіть враховуючи безпрецедентні санкції, вони не мали достатньо руйнівного впливу на економіку агресора, як ми всі очікували. Ми повинні сфокусуватися на посиленні імплементації санкцій та закритті лазівок, що дозволяють від них ухилятись. Важливо запровадити обмеження щодо країн, які допомагають росії. По-друге, потрібно прискорити розробку механізмів конфіскації російських активів та спрямування їх на відновлення України. Агресор має понести відповідальність за свої дії та компенсувати збитки нашій державі”.

росія - це першопричина негативного впливу на економіку цивілізованих країн. Сергій Марченко наголосив, що тільки завдяки перемозі України у війні можливо повернути мир на європейський континент та забезпечити сталий розвиток регіону. Проте це значним чином залежатиме від солідарності європейських країн та обсягу підтримки, яку вони надають Україні.