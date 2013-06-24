Позики отримали 259 підприємств.

«Держава продовжує підтримувати аграріїв, які працюють у такий непростий час. Надає пільгові позики за програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Цьогоріч вже долучилися 259 сільгоспвиробників з області. Наш регіон – у п’ятірці лідерів за кількістю отриманих кредитів», – зазначив директор департаменту економічного розвитку Дніпропетровської ОВА Олексій Псарьов.

Кошти надають на закупівлю техніки, насіння, добрив, паливно-мастильних матеріалів.

Кредит можна взяти на строк до 5 років. Максимальна сума для агробізнесу – 90 млн грн. Процентна ставка – від 5 до 9% річних. Позики надають банки-партнери програми.