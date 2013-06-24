Державі та українським сільгоспвиробникам важливо разом формувати політику розвитку агросектору, щоб вона відповідала реальним потребам і викликам, спільно напрацьовувати рішення, щоб згодом упроваджувати їх в українське законодавство. На цьому наголосив виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час Всеукраїнського аграрного форуму у Кропивницькому. За його словами, аграрії в умовах повномасштабного вторгнення рф вже втретє провели весняну посівну та втретє успішно завершили збирати ранні зернові й зернобобові культури та озимого ріпаку.

«У всіх областях України, зокрема прифронтових, які я нещодавно відвідав, — Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Чернігівській, — є впевненість, що ворог нас не здолає, ми й надалі працюватимемо. Але необхідна комунікація з бізнесом щодо подальшої підтримки аграріїв від держави», — зазначив Тарас Висоцький.

Виконувач обов’язків міністра зауважив, що державні органи влади постійно працюють над підтримкою аграріїв в усіх областях. Особлива увага — до оновлення програми «Доступні кредити 5—7—9%», щоб аграрії мали більший доступ до пільгового кредитування для розвитку виробництва. Він додав, що Кіровоградська область — один з лідерів з використання таких кредитів. З початку року 767 підприємств отримали 2,55 мільярда гривень.

Окремі програми розробляють для агропідприємців на прифронтових територіях. Також розробляють програми з підтримки аграріїв, чиї підприємства залишилися на тимчасово окупованих територіях. Зареєстровано законопроєкт №11180-1 «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо кредитування на період дії воєнного стану», який передбачає заморожування виплати заборгованості за кредитами для аграріїв, що змушені були виїхати через окупацію.

Виконувач обов’язків підкреслив, що важливе завдання Мінагрополітики — адаптація агросектору до норм і стандартів ЄС у процесі євроінтеграції, щоб у майбутньому розширити напрями експорту української агропродукції на ринок ЄС, зокрема мати стабільний доступ до експорту біометану та біоетанолу. За словами Тараса Висоцького, це напрям, який може активно розвиватися і має велике значення для енергетичної й воєнної безпеки України.

Також необхідно зберегти вільний доступ органічної продукції на ринки ЄС. Ще один напрям — нарощування потенціалу постачання в ЄС усіх видів продукції тваринництва, зокрема переробної. Перспективна галузь для збільшення експорту в ЄС — цукрова.

У заході взяли участь заступники міністрів: аграрної політики та продовольства — Віталій Головня, економіки — Тарас Качка та Надія Бігун, фінансів — Олександр Кава, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, представники МЗС, НБУ, аграрного бізнесу та агроасоціацій, міжнародних організацій.

Джерело:

Міністерство аграрної політики та продовольства