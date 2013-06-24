Українським агровиробникам, які працюють на прифронтових та деокупованих територіях, надійшли виплати від держави. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль. Так, понад 3,1 тис. фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції, які обробляють до 120 га на деокупованих територіях, отримали по 8000 грн за гектар безповоротної допомоги. Загалом на це спрямовано 795,75 млн грн. Ідеться про аграріїв з окремих районів Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Також завершилася виплата 1000 грн за гектар угідь для фермерів, які працюють у зонах потенційних бойових дій. І 2000 грн за гектар для тих, хто веде діяльність безпосередньо на територіях бойових дій. Ці кошти отримали 2,3 тис. аграріїв та сільгосптоваровиробників. Загалом уряд на цю ініціативу Мінагрополітики спрямував 1,5 млрд грн.

«Підтримка прифронтових територій — пріоритет Мінагрополітики. Тож ми продовжуємо шукати можливості для допомоги аграріям і у 2025 році. Це важливо для продовольчої безпеки України і світу», — наголосив Віталій Коваль, повідомляє Мінагрополітики.