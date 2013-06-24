Мінцифри втілює проєкт IT Generation, у межах якого українці матимуть змогу безоплатного навчання в галузі IT. Про це, передає Укрінформ, повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«На першому етапі зможемо навчити тисячу українців. На другому плануємо навчити ще 2 тисячі людей і далі будемо масштабувати проєкт до десятків тисяч студентів», — сказав урядовець. За його словами, міністерство підбирає найкращі школи, які навчають ІТ-професій. А головним критерієм підбору потенційних айтішників має бути відсутність освіти та досвіду в цій галузі. Компанії, які бажають долучитися до проєкту, можуть подавати заявки з наступного тижня, а навчання для студентів розпочнеться у серпні.

Проєкт IT Generation реалізують за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні», що впроваджує UNDP Ukraine / ПРООН в Україні.