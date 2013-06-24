Кабінет Міністрів вніс на розгляд парламенту законопроєкт №7668 «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку», який скасовує пільгове оподаткування на пальне і запроваджує акциз на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан та ізобутан. Він передбачає відновлення акцизу на пальне в розмірі 100 євро за тисячу літрів, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

«Нашу пропозицію підтримав уряд: це запровадження акцизних ставок на бензин та дизель на рівні 100 євро. Нагадаю, що до війни було 213 євро та майже 140 євро відповідно. Тобто було більше. Ми запроваджуємо акциз частково не в тому обсязі, в якому він був», — сказав він. За словами міністра, уряд пропонує повернути акциз на скраплений газ. Законопроєкт не передбачає відновлення 20% ПДВ на пальне.

На думку директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна, ця ставка акцизу досить незначна, тому ціни на АЗС не зміняться.