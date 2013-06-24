На 5 мільярдів гривень Фонд гарантування вкладів (ФГВ) продав активи колишніх «дочок» російських банків через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі. Це активи колишніх дочірніх структур російських банків АТ “МР Банк” (колишній “Сбєрбанк”) та ПАТ “Промінвестбанк”. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Усі активи країни-агресора на території України будуть конвертовані в кошти та спрямовані на нашу оборону, економіку та майбутню перемогу. Один з видів таких активів — майно колишніх “дочок” російських банків. Дочірні структури АТ “МР Банк” та ПАТ “Промінвестбанк” були виведені з українського ринку в перші дні повномасштабної війни у лютому 2022 року. І станом на кінець березня бізнес отримав у власність через державні онлайн-аукціони Прозорро.Продажі вже майже чотири сотні активів цих банків. Своєю чергою це демонструє і потребу бізнесу у доступі до такого майна, і ефективність роботи державних електронних торгів для реалізації усіх активів, повʼязаних з російською федерацією або її громадянами”, — наголосила Перший віце-прем'єр-міністр України — Міністр економіки Юлія Свириденко.

“Активи “дочок” російських банків вже працюють на користь України та її економіки. Як тільки було відкрито доступи до держреєстрів, Фонд одразу оголосив у системі Прозорро.Продажі перші аукціони з продажу активів “МР Банку” та “Промінвестбанку”. В результаті за два роки ліквідації отримані від продажу активів кошти були спрямовані на задоволення вимог кредиторів цих банків – фізичних та юридичних осіб. Крім того, значну частину активів російських банків Фонд спрямував на підтримку обороноздатності України, зокрема, шляхом перерахування 26 млрд грн у гривневому еквіваленті до Держбюджету та припинення заборгованості українських державних підприємств перед російськими банками на майже 16,5 млрд грн. Також частину майна Фонд у різний спосіб передав Силам Оборони України”, — відзначила директор-розпорядник Фонду Світлана Рекрут.

“Власність колишніх “дочок” російських держбанків — це перші активи країни-агресора, які запрацювали на користь України. Реалізація Фондом гарантування вкладів такого майна через державну електронну торгову систему забезпечує їхній продаж у прозорий спосіб за ринковими цінами. Бізнес зацікавлений у таких активах: в середньому на аукціонах конкурує понад три учасники, і за підсумками торгів їхня ціна зростає майже на чверть. Очікуємо, що така ж тенденція збережеться під час продажу на Прозорро.Продажі й іншого майна, повʼязаного з державою-агресором”, — зазначив Сергій Бут, СЕО Прозорро.Продажі.

Серед активів, що належали АТ “МР Банк” та ПАТ “Промінвестбанк” і були продані через електронну торгову систему Прозорро.Продажі, житлові будинки та квартири, будівлі банків, поліклінік, адміністративні приміщення, земельні ділянки, офісна техніка, автомобілі, майнові права та права вимоги за кредитними договорами.

Станом на кінець квітня 2024 року Фонд гарантування вкладів виставив на торги ще понад десяток активів дочірніх структур російських банків на майже 165 млн гривень, які можна придбати, зареєструвавшись на одному з акредитованих майданчиків.

Нагадаємо, придбати активи АТ “МР Банк” та ПАТ “Промінвестбанк” або інших банків, що ліквідуються, на онлайн-аукціонах Прозорро.Продажі може кожен охочий, крім позичальників і поручителів за кредитом, що виставлений на торги, а також осіб, пов'язаних з державою-агресором.