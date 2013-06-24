Міністерство економіки України працює над розробкою Стратегії зайнятості населення. Мета – підтримка економічного розвитку шляхом зниження рівня безробіття, забезпечення рівного доступу до якісних робочих місць та підвищення гнучкості ринку. Перша робоча зустріч у форматі громадських обговорень відбулася 1 травня – зібрані пропозиції стануть аналітичним підґрунтям для Стратегії. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ринок праці України переживає серйозні виклики – від структурних змін в економіці і демографічного спаду до масової міграції через війну та впливу технологій.

Згідно з прогнозом НБУ, рівень безробіття у 2025 році становитиме 10,9%.

За даними Державної служби зайнятості, у 2024 році 389 тис. людей офіційно зареєструвалися як безробітні, однак їх реальна кількість є значно вищою.

Така ситуація потребує комплексних рішень, які допоможуть людям знайти гідну роботу і відновити стабільність на ринку праці.

«Відновлення ринку праці є одним із ключових завдань Уряду. Ми маємо значний потенціал серед ветеранів, жінок, молоді, людей з інвалідністю, яких необхідно активно залучати до ринку праці. Для цього ми розпочали розробку стратегії зайнятості, яка орієнтована не лише на оновлення правового поля, але й на зниження безробіття, боротьбу з неформальною зайнятістю та зміцнення соціального захисту», – прокоментувала заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

На що буде спрямована майбутня стратегія зайнятості:

Створення нових робочих місць: підтримка МСП, залучення інвестицій, розвиток соціального підприємництва.

Професійна переорієнтація: можливості для підвищення кваліфікації відповідно до потреб ринку.

Забезпечення інклюзивності: гнучкі та дистанційні форми роботи для молоді, жінок, ветеранів, людей з інвалідністю.

Реформа системи служби зайнятості: цифровізація публічних послуг, оновлення Трудового кодексу, прозора взаємодія з роботодавцями.

«Системна та довгострокова підтримка для розвитку української економіки є важливою складовою нашої співпраці. Стратегія зайнятості підтримує післявоєнне відновлення та створює умови для широкого залучення українців до ринку праці відповідно до стандартів ЄС», – зазначив Директор зі сталого економічного розвитку в GIZ Україна Єнс Адам.

Стратегія розроблятиметься у кілька паралельних етапів:

Ґрунтовне дослідження ринку праці;

Відкриті консультації з усіма зацікавленими сторонами;

Формування концепції та розробка попереднього тексту;

Фіналізація тексту Стратегії.

«Продуктивність зростає там, де люди можуть розкрити свій потенціал. Ми вже долучалися до формування політики у сферах оборони, інновацій, малого й середнього бізнесу. Але без ефективної політики праці ці рішення не спрацюють. Це питання, на яке ми маємо дати чітку відповідь – разом», – доповнив Олексій Дорогань, виконавчий директор Офісу ефективного регулювання BRDO.

Які подальші кроки?

Травень-червень 2025 року: 6 зустрічей у форматі робочих груп між представниками Уряду, бізнесу, експертів, міжнародних партнерів та громадськості.

Червень 2025 року: презентація результатів дослідження ринку праці та попередньої концепції Стратегії.

Осінь 2025 року: фіналізація та публікація Стратегії зайнятості України.

Проект стратегії зайнятості України розробляється Міністерством економіки України за сприяння Уряду Німеччини та підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH і Офісу ефективного регулювання BRDO у межах проекту «REYOIN – Cприяння соціально-економічній інтеграції українців, які повертаються з-за кордону, внутрішньо переміщених осіб та населення приймаючих громад в Україні».