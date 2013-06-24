Під час офіційного візиту до Саудівської Аравії Президент України Володимир Зеленський у Джидді провів зустріч зі спадкоємним принцом, Прем’єр-міністром Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Він відзначив зусилля цієї країни в пошуку шляхів для досягнення справедливого тривалого миру, зокрема організацію зустрічі делегацій України та США. Президент наголосив, що Україна хоче якнайшвидше досягти миру й налаштована на конструктивний діалог.

Ішлося і про можливе посередництво Саудівської Аравії у звільненні військових і цивільних полонених та поверненні депортованих дітей. Лідери обмінялися думками щодо форматів гарантій безпеки й того, якими вони мають бути для України, щоб війна не повернулася знову. Глобальні та регіональні виклики — окрема тема переговорів.

Володимир Зеленський розповів про наміри України продовжити нарощування власного оборонного виробництва для зміцнення держави та можливі спільні проєкти в цій галузі.

Україна зацікавлена в активізації співпраці в торговельно-економічній та енергетичній галузях, а також в інвестиціях Саудівської Аравії та її участі у відбудові нашої країни. Спадкоємний принц підтвердив наміри інвестувати в Україну та її майбутнє, повідомляє Офіс Президента.