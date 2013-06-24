Міністерство енергетики України зацікавлене в активній участі газових компаній у механізмі агрегації попиту та спільних закупівель (AggregateEU), який створено Європейською Комісією в межах Енергетичної платформи ЄС. Про це повідомляє Урядовий портал.

На цьому наголосив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник під час онлайн-засідання Керівної ради Енергетичної платформи ЄС, яке відбулося під головуванням Віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича.

«Енергетична платформа – це ще один прояв солідарності для всієї Європи та досягнення енергетичної безпеки», – зазначив Микола Колісник.

Заступник Міністра розповів про заходи для залучення компаній до участі у платформі - результати проведеного круглого столу, а також офіційного запрошення для реєстрації та участі у тендері в рамках механізму AggregateEU. Окремо Микола Колісник акцентував на фінансовому аспекті участі українських компаній у закупівлях та подякував Віце-президенту Єврокомісії за готовність сприяти вирішенню цього питання.

«Ми отримали позитивний сигнал від ЄБРР на запит Міненерго щодо кредитування українських газових трейдерів», - зазначив Микола Колісник, наголосивши, що в умовах повномасштабної агресії можливість залучення європейських кредитів не лише сприятиме стабілізації газового ринку, а й стимулюватиме вітчизняне газовидобування.

Заступник Міністра також зазначив, що на засіданні регіональної групи Центральної та Східної Європи (ЦСЕ) було досягнуто домовленості з представниками Єврокомісії про розміщення на платформі PRISMA однієї віртуальної торгової точки (VTP) з можливістю доставки.