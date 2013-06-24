Державний секретар Кабінету Міністрів Олександр Ярема провів минулого тижня координаційну зустріч із представниками Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) за участю державних секретарів міністерств. Від ОЕСР на зустрічі були присутні керівник відділу з питань України Аніта Ріхтер та представники Офісу ОЕСР в Україні. Участь також узяли заступник державного секретаря Кабінету Міністрів України Олег Войтович та представники Директорату координації державних політик та стратегічного планування Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Учасники обговорили ключові аспекти співпраці з ОЕСР в контексті діалогу щодо вступу до організації та кроки, які необхідно зробити для успішного виконання Програми ОЕСР для України.

«ОЕСР розробляє міжнародні стандарти, аналізує політику та надає рекомендації, дуже важливі для країн, що прагнуть розвитку. Ми повинні активно використовувати цей потенціал для досягнення наших стратегічних цілей», — зазначив Олександр Ярема.

Олег Войтович коротко окреслив стан імплементації плану заходів з виконання Програми ОЕСР для України, зупинившись на вже досягнутих результатах і ключових завданнях на 2025 рік.

Аніта Ріхтер серед іншого поінформувала про процес приєднання до правових інструментів та органів ОЕСР в межах реалізації завдань Програми ОЕСР для України.

Зустріч стала платформою для обговорення поточного стану виконання програми, а також дала змогу учасникам дізнатися більше про поглиблення співпраці з робочими органами ОЕСР.

Станом на сьогодні ОЕСР визнала Україну потенційним членом організації (prospective Member of the OECD) та розпочала початковий діалог щодо вступу, в межах якого представленоПрограму ОЕСР для України.

У листопаді 2023 року уряд України затвердивплан заходів з виконання Програми ОЕСР для України, повідомляє Директорат координації державних політик та стратегічного планування СКМУ.

У Клубі Кабінету Міністрів за участі державних секретарів міністерств відбулося засідання, присвячене питанням поточного стану виконавської дисципліни. Захід пройшов під головуванням державного секретаря Кабінету Міністрів України Олександра Яреми.

Заступник державного секретаря Кабінету Міністрів Олег Войтович представив доповідь, у якій висвітлив ключові аспекти стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади. Зокрема, присутнім було презентовано аналітичні дані щодо підсумків виконання міністерствами контрольних завдань упродовж 2018—2024 років, проблемні питання, що виникають у процесі їх реалізації, а також шляхи підвищення ефективності управлінських процесів.

Доповідь супроводжувалася презентацією, в якій було представлено статистичні показники та практичні кейси щодо підвищення рівня виконавської дисципліни. За підсумками обговорення учасники дійшли згоди щодо необхідності оновлення нормативно-правової бази у сфері моніторингу та контролю за виконанням доручень, запровадження єдиних стандартів моніторингу та контролю, сучасних механізмів оцінювання ефективності роботи органів виконавчої влади, а також посилення ролі контрольних підрозділів міністерств у забезпеченні своєчасного та якісного виконання урядових рішень.

Під час дискусії було висловлено пропозиції щодо вдосконалення процесів координації між центральними органами виконавчої влади. Особливу увагу приділили питанням підвищення відповідальності за виконання пріоритетних завдань і запровадження нових цифрових інструментів для підвищення прозорості й ефективності роботи державного апарату.

За підсумками засідання Олександр Ярема наголосив на важливості системного підходу до забезпечення виконавської дисципліни та необхідності консолідації зусиль усіх міністерств для ефективної реалізації урядових рішень, повідомляє Департамент моніторингу та контролю.

Джерело: Секретаріат Кабінету Міністрів