Відомий актор та творець хітових фільмів Майкл Дуглас заявив, що більше не вважає себе супротивником ядерної енергетики. Під час свого інтерв'ю для CNN він розповів, що переглянув свої погляди використання атомної енергії після роботи над кінокартиною «Китайський Синдром», пише Meta.

Пізніше актор уточнив, що повністю усвідомив значущість зміни клімату, і тепер вважає, що воно є більшою загрозою для людства, ніж атомна енергетика. За словами Майкла Дугласа, ядерна енергія є «чистою», тому допоможе людству зменшити рівень залежності від вуглеводного палива.

Погіршення екологічної обстановки на планеті та глобальне потепління викликають масове занепокоєння. Світовий шоубізнес, в особі його найпомітніших діячів, часто є учасником дискусій з проблем енергетики та економії природних ресурсів, спонукаючи більше людей звертати увагу на актуальність цих питань.

Чим поділився продюсер під час інтерв'ю

Один із ведучих каналу CNN поцікавився думкою актора щодо зміни клімату, запитавши, чи могло призвести до нього регулярне спалювання викопного палива, на що Майкл Дуглас відповів так: «це досить незвичний погляд на поточний стан справ, оскільки клімат почав змінюватися вже досить давно. Раніше ми мали лише обмежену кількість атомних електростанцій і відчували багато сумнівів щодо них, але я думаю, що це справді вплинуло на кліматичну ситуацію».

Далі він додав: «Я був абсолютним противником ядерної енергетики протягом 40 років і вважав неприйнятним навіть будівництво атомних електростанцій, але тепер я змушений змінити свою думку. Особливо з огляду на нинішню ситуацію з кліматом, я вважаю, що застосування АЕС допоможе нам упоратися з труднощами».

Що змусило актора переглянути свою думку

Фільм "Китайський Синдром" розповідає історію про інцидент на атомній електростанції. Він вийшов у прокат лише за три дні до наймасштабнішої аварії на АЕС в історії Америки – витоку теплоносія на реакторній установці Трі-Майл-Айленд. Майкл Дуглас не лише виконав у кіно одну з головних ролей, а й став його продюсером у 1979 році.

За сюжетом двоє журналістів (одного з яких грає сам Майкл) вирушають на атомну станцію для роботи над циклом передач про ядерну енергетику. Як тільки вони входять до зали управління, у приміщенні лунає аварійна сигналізація. Усі працівники станції впадають у ступор і просять кореспондентів припинити зйомку, проте отримують відмову. Пізніше телекомпанія, на яку працюють журналісти, відмовляється випускати матеріал про аварію, що примушує їх порушити питання про безпеку АЕС в цілому.

Кінокартина не лише привернула увагу громадськості після першого ж показу, а й суттєво вплинула на ставлення людей до ядерної енергетики. Попри це, через багато років атомні електростанції почали користуватися великим попитом – сумнівів у їхній безпеці поменшало. Крім того, було доведено, що вони завдають екології мінімальної шкоди.