В уряді хочуть вже донця нинішнього року отримати за рахунок детінізації зарплат додаткові 40 млрд грн, які вкрай необхідні для актуалізації пенсійних виплат. Про це пише ZN.UA.
В Україні зарплатна база не підвищувалася давно, тож пенсіонери зі стажем отримують набагато менше коштів з Пенсійного фонду, ніж ті, хто вийшов на пенсію нещодавно.
За даними видання, коли громадянин України виходить на пенсію, в розрахунок береться його середня заробітна плата за три передпенсійних роки.
Вплинути на ситуацію можна за допомогою так званої актуалізації виплат.
«Ціна питання —близько 50 млрд грн щорічно. Сума для держбюджету відчутна, але не непідйомна, і вже в цьому році гроші обіцяють знайти. Правда, шукати їх будуть знову в тіньовому секторі, а це —дуже ненадійне джерело надходжень», — йдеться в статті.
Мінсоцполітики категорично відмовляється підвищувати пенсійний вік, що дало б змогу виграти час на проведення реформ.