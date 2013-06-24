29 березня Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р. № 898». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Мета акта — актуалізувати План заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р. № 898 (далі — План). Зокрема, видалення заходів, які вже виконано, та поширення дії інших заходів на всю територію України.

Попередня редакція плану заходів не враховує наслідки широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, її дія поширювалася лише на Луганську і Донецьку області. Проте нині заходи щодо створення безпечних умов у школах актуальні для всіх областей України.