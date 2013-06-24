Міністерство у справах ветеранів здійснило розподіл субвенцій на виплату грошової компенсації для придбання житла за трьома бюджетними програмами обсягом 5,7 мільярда гривень, що передбачені на 2024 рік.

Кабінет Міністрів затвердив розподіл, тож за рахунок цих коштів грошову компенсацію за житло цьогоріч отримають майже 2500 осіб. Про це повідомив в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун за підсумками засідання уряду.

Кошти на придбання житла отримають:особи з інвалідністю внаслідок війни I — II груп, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України, та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць; особи з інвалідністю внаслідок війни I — II груп, які брали участь у бойових діях на території інших держав, та члени сімей загиблих (померлих) таких ветеранів; внутрішньо переміщені особи, які брали участь в АТО/ООС і визнані УБД чи особами з інвалідністю внаслідок війни III групи.

«Мінветеранів зібрав від областей зведену інформацію про потребу на виплату грошової компенсації на придбання житла. Найближчим часом місцеві розпорядники коштів перераховуватимуть згідно з помісячним розписом грошову компенсацію на спеціальні рахунки одержувачів, що відкриті в Ощадбанку. Після отримання коштів ветерани та члени сімей загиблих самостійно обиратимуть житло, яке бажають придбати», — розповів Олександр Порхун.

Очільник міністерства зазначив, що завдяки спільній та продуктивній роботі Офісу Президента, уряду, Міністерства фінансів та Мінветеранів вдалося передбачити в Законі України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» видатки обсягом 5,7 млрд гривень на виплату згаданої компенсації. Це дасть змогу забезпечити житлом майже 2500 осіб, які перебувають у черзі на її виплату, повідомили в Мінветеранів.