Президент України Володимир Зеленський в онлайнформаті зустрівся з амбасадорами фандрейзингової платформи United24 напередодні другої річниці її заснування. «Запрошую вас усіх долучитися до саміту й знову відвідати Україну. Це дуже важливо для нас. Ми зустрічалися торік, але цього року це ще важливіше, і ви розумієте чому», — сказав глава держави. На саміті, який відбудеться в Києві, Україна прагне зібрати всіх амбасадорів і ключових партнерів.
У зустрічі взяли участь: філософ, публіцист, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма, астронавт NASA Скотт Келлі, засновник Virgin Group Річард Бренсон, актори Міша Коллінз, Марк Гемілл, Лієв Шрайбер, Кетрін Винник та Іванна Сахно, історик Тімоті Снайдер, кантріспівак Бред Пейслі, представники гурту Imagine Dragons Вейн Сермон, Бен МакКі та Мак Рейнольдс.
Володимир Зеленський подякував світовим зіркам за підтримку України та українців, допомогу зі збиранням коштів у цей непростий час. Кожен з них відповідає за свій напрям: захист українського неба, розвідувальні дрони, розмінування, медична допомога, відбудова житлових будинків та освітніх закладів, облаштування шкільних укриттів, повідомляє Офіс Президента.