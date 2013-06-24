Президент України Володимир Зеленський в онлайн­форматі зустрівся з амбасадорами фандрейзингової платформи United24 напередодні другої річниці її заснування. «Запрошую вас усіх долучитися до саміту й знову відвідати Україну. Це дуже важливо для нас. Ми зустрічалися торік, але цього року це ще важливіше, і ви розумієте чому», — сказав глава держави. На саміті, який відбудеться в Києві, Україна прагне зібрати всіх амбасадорів і ключових партнерів.

У зустрічі взяли участь: філософ, публіцист, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма, астронавт NASA Скотт Келлі, засновник Virgin Group Річард Бренсон, актори Міша Коллінз, Марк Гемілл, Лієв Шрайбер, Кетрін Винник та Іванна Сахно, історик Тімоті Снайдер, кантрі­співак Бред Пейслі, представники гурту Imagine Dragons Вейн Сермон, Бен МакКі та Мак Рейнольдс.

Володимир Зеленський подякував світовим зіркам за підтримку України та українців, допомогу зі збиранням коштів у цей непростий час. Кожен з них відповідає за свій напрям: захист українського неба, розвідувальні дрони, розмінування, медична допомога, відбудова житлових будинків та освітніх закладів, облаштування шкільних укриттів, повідомляє Офіс Президента.