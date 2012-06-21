Цього року премія з медицини має особливе значення на тлі пандемії коронавірусу COVID-19, яка підкреслила важливість медичних досліджень

Вчені Харві Дж. Альтер, Майкл Хоутон і Чарльз М. Райс удостоєні Нобелівської премії з фізіології або медицини за відкриття вірусу гепатиту С. Таке рішення оголосив комітет у понеділок, 5 жовтня. Нові лауреати зуміли довести, що крім гепатиту А і В є ще й третій гепатит, що його теж викликає вірус, і що одного тільки цього вірусу С досить для хвороби.

Відкриття цими вченими вірусів гепатиту А і В було критичним кроком вперед, але більшість випадків гепатиту, що передаються через кров, все ще були нез'ясованими.

«Відкриття вірусу гепатиту С виявило причину решти випадків хронічного гепатиту та дозволило зробити аналізи крові та нові ліки, які врятували мільйони життів», – йдеться в заяві комітету.

Альтер і Райс народилися в США, а Хоугтон – у Великобританії

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я нині 71 мільйон людей мають хронічну інфекцію вірусу гепатит С. Значна кількість тих, хто хронічно інфікований, мають цироз та рубці на печінці, спричинені тривалим ураженням печінки, або рак печінки.

Кожен лауреат зробив значний внесок у дослідження гепатиту С, більша частина їхніх робіт датується 1970-ми і 1980-ми роками.

Дослідження, пов'язані з переливанням гепатиту, проведені Альтером, продемонстрували, що невідомий вірус є поширеною причиною хронічного гепатиту.

«Бачити, як багато людей виліковуються, вражає», – сказав Альтер комітету, отримавши новину вранці в понеділок, що він серед Нобелівських лауреатів.

Хоутон працював над ізоляцією геному нового вірусу, тоді як Райс надавав остаточні докази того, що сам вірус гепатиту С може спричинити гепатит.

Завдяки їх роботі зараз доступні високочутливі аналізи крові та противірусні методи лікування вірусу.

«Вперше в історії хворобу тепер можна вилікувати, що викликає надії на викорінення вірусу гепатиту С серед населення світу», – йдеться в заяві Нобелівського комітету.

ДОВІДКА «УК»

Гепатит – це запалення печінки. Причини у нього можуть бути різні: наприклад, зловживання алкоголем, або отруєння якимись токсинами, або аутоімунні проблеми. Але, крім того, є вірусні гепатити.

У 40-ті роки минулого століття стало ясно, що інфекційні гепатити діляться на дві групи. В одному випадку хвороба приходить через кишКІВНИК, з брудною водою і їжею. Такий гепатит отримав назву гепатиту А. Він порівняно легко виліковується і до довготривалих ускладнень не призводить. (Ще один гепатит, який приходить через кишківник – гепатит Е.) Збудники ж гепатитів другого типу з самого початку потрапляють у кров – і ось такий гепатит вже набагато серйозніший. Смертність від «кров'яних» гепатитів вища, не в останню чергу тому, що інфекція тривалий час залишається невидимою, безсимптомною. Але коли хвороба, нарешті, виявляється, то відразу має дуже серйозні симптоми. Поширені наслідки гепатитів другого типу – цироз і рак. Щорічно «кров'яні» гепатити вбивають понад мільйон людей.

Зараз ми знаємо, що це гепатит В і гепатит С. (Є ще гепатит D, але його вірус зазвичай супроводжує гепатиту В.) У 60-ті роки вдалося виявити вірус гепатит В, і в 1976 році за нього дали Нобелівську премію з фізіології і медицини. Але вірус гепатиту В був причиною далеко не всіх випадків гепатиту. Харві Алтер (Harvey J. Alter) і його колеги, що працювали в системі Національних інститутів здоров'я США, вивчали зараження гепатитом при переливанні крові. Тест на вірус гепатиту В (а також на вірус гепатиту А) дозволяв розпізнати заражену кров, проте були випадки гепатиту, коли цих вірусів в крові не було.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»