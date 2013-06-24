Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) відрядить спецпредставника в Україну, щоб пришвидшити отримання страхування інвесторами. Про це йшлося під час зустрічі першого віцепрем’єр-міністра України — міністра економіки Юлії Свириденко з генеральним директором DFC Скоттом Нейтаном.

«Одне з головних завдань уряду в цьому та наступному роках — підтримка інвестицій приватного сектору економіки. Тому ми закликаємо стратегічних інвесторів подаватись на отримання страхування через міністерство, напряму до DFC, і через майбутнього спецпредставника. Інструмент страхування інвестицій в Україну вже доступний, і DFC планує активізувати роботу в цьому напрямі», — наголосила Юлія Свириденко на пресбрифінгу разом зі Скоттом Нейтаном, відповідаючи на запитання журналістів The Wall Street Journal.

Загалом DFC уже підтримала проєкти в Україні на суму 400 мільйонів доларів. Зокрема, було спрямовано 250 мільйонів доларів США для підтримки зусиль українських птахівників і виробників зерна щодо пом’якшення наслідків війни росії проти України.

DFC також оголосила про укладення двох окремих угод на загальну суму 60 мільйонів доларів США з українськими банками щодо мобілізації капіталу для сталої підтримки малого та середнього бізнесу шляхом полегшення їхнього доступу до фінансування в Україні.

Четвертий проєкт стосується гарантій обсягом 50 мільйонів доларів США, які надають для Глобальної програми фінансування торгівлі Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка розширила доступ українських банків до фінансування міжнародної торгівлі.

DFC оголосила, що надає 25 мільйонів доларів США страхування від політичних ризиків для Superhumans Center, некомерційного центру, який працює в галузі протезування та реабілітації людей, поранених під час війни в Україні.

«До кінця року DFC обіцяє розпочати фінансування ще кількох важливих проєктів. Також корпорація планує відрядити в Україну спецпредставника, щоб пришвидшити та полегшити страхування і фінансування інвестиційних проєктів. Він консультуватиме український і міжнародний бізнес щодо співпраці із DFC. Сподіваємося, що намір корпорації мобілізувати 1 мільярд доларів США інвестицій в Україну дуже скоро сприятиме реалізації нових проєктів, зокрема стороною яких можуть бути державні компанії», — резюмувала Юлія Свириденко.

Джерело: Міністерство економіки

Довідково

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) — урядова установа фінансування розвитку Сполучених Штатів. DFC співпрацює із приватним сектором для фінансування розв’язання найбільш критичних проблем, з якими нині стикається світ. Корпорація інвестує в різні сектори, зокрема енергетику, охорону здоров’я, інфраструктуру, сільське господарство, малий бізнес та фінансові послуги.