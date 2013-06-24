Енергетики провели підготовку до різних нештатних ситуацій з метою оперативного реагування та усунення можливих проблем під час опалювального періоду. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Енергетики підготувалися до всіх можливих ситуацій з точки зору усунення в найшвидші терміни проблемних питань, які будуть з'являтися. Більше того, можна сказати, що проведені ситуаційні навчання, які можна буде використовувати за необхідністю для вирішення цих питань», – сказав т.в.о. Голови Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Він додав, що енергетики провели колосальну роботу з ремонту і підготовки енергетичної інфраструктури до осінньо-зимового періоду, завдяки чому наразі енергетична система працює стабільно.

«Якщо казати про Україну в цілому, то ми можемо говорити про стабільну її (енергосистеми) роботу. Стабільно працює генерація, стабільно працюють мережі», – сказав Анатолій Замулко, нагадавши при цьому про пошкодження, які були завдані енергосистемі ворожими атаками, що безпосередньо мають вплив на її роботу, і звернувши увагу на необхідність споживачів продовжувати ощадливо ставитись до користування електроенергією, особливо у пікові години споживання.

За його словами, основним ризиком, який може негативно вплинути на стабільну роботу енергосистеми, залишаються наслідки можливих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру.

Щодо опалювального сезону, Анатолій Замулко повідомив, що він розпочався вчасно в усіх регіонах. Так, за даними на 6 листопада було включено в роботу понад 80% котелень від загальної кількості по країні.

Також активно триває робота щодо забезпечення резервними джерелами енергії об’єктів критичної інфраструктури, а саме підприємства водопостачання і водовідведення, теплопостачання, медзаклади, заклади освіти, соціального захисту, пункти незламності тощо.

«За інформацією від обласних військових адміністрацій, наразі критична інфраструктура забезпечена альтернативними індивідуальними джерелами живлення на досить високому рівні. Близько 900 МВт потужності таких джерел енергії вже на сьогодні встановлені на об'єктах критичної інфраструктури. І на період певних знеструмлень, обмежень у подачі електричної енергії вони зможуть включатися для живлення тих об'єктів», – зазначив керівник Держенергонагляду.