У середу, 22 січня, Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав усіх українців з Днем Соборності, подякував воїнам Сил оборони за захист суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, а також наголосив на важливості збереження єдності українського народу як на рідній землі, так і за кордоном. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Для зміцнення національної єдності українців Міністр анонсував суттєве спрощення доступу до консульських послуг за кордоном у 2025 році завдяки повноцінному введенню в дію системи е-Консул.

Андрій Сибіга уточнив, що йдеться, зокрема, про плани МЗС запустити автоматизовані нотаріальні послуги у всіх українських дипустановах за кордоном.

“Це означає, що в е-Консул можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби — додати інформацію, й під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ. Економія часу та зусиль”, — зазначив він.

Міністр також анонсував запуск протягом півроку нових цифрових сервісів у системі е-Консул, які стосуватимуться найбільш затребуваних послуг. За його словами, досвід отримання державних послуг для закордонних українців буде подібним за простотою та доступністю до досвіду користування «Дією» громадянами в Україні.

Глава МЗС оголосив, що вже у лютому в кількох країнах буде запроваджено кур’єрську доставку закордонних паспортів за доступною ціною у співпраці з «Новою Поштою».

“Більше не потрібно буде відвідувати дипустанову двічі, шукати вільний слот в е-Черзі та витрачати час і кошти на повторний візит для отримання готового паспорта. Заповнили необхідні дані заздалегідь на порталі «Дія», один раз прибули особисто для здачі біометрики, а після оформлення отримали готовий паспорт поштою”, — підкреслив Міністр.

Андрій Сибіга також повідомив про плани МЗС вже навесні розпочати видачу за кордоном посвідчень водія.

За словами глави дипломатичного відомства, у другій половині 2025 року має запрацювати комплексна послуга з реєстрації народження дитини за кордоном, яка включатиме державну реєстрацію народження, набуття громадянства України за народженням, реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру.

Міністр наголосив, що у цей же строк в українських дипустановах має стати доступною можливість оформлення податкового номера (РНОКПП) та ID-картки.

Андрій Сибіга зазначив, що зовнішньополітичне відомство планує впровадження й інших нових інструментів спрощення доступу до консульських послуг, про які оголосить цього року.

“Соборність — це не лише про гасла. Це й про щоденну турботу держави про своїх громадян за кордоном. Про збереження єдності та поваги”, — підсумував Міністр.