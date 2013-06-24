18 березня, перебуваючи з візитом в Індії, Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у панельній дискусії міністерського рівня на тему «The Peace Tableau: Actions and Aspiration» в межах міжнародної конференції “The Raisina Dialogue 2025”. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Глава зовнішньополітичного відомства України поінформував присутніх щодо прогресу на переговорах між українською та американською делегацією, наголосивши, що “Україна – це країна, яка найбільше зацікавлена в досягненні миру, справедливого, довготривалого, всеосяжного. Ми чітко показуємо свою готовність до тимчасового припинення вогню. Але це також глобальний тест для росії. Час їй показати чи вона дійсно бажає миру”.

Міністр зазначив, що після переговорів української та американської делегацій у Джидді Україна отримала іншу динаміку процесів, нові додаткові можливості закінчити війну цьогоріч. Він наголосив, що Україна не є перешкодою для досягнення миру.

“Досягнення справедливого, всеосяжного, довготривалого миру є також глобальним інтересом”, – додав він.

Глава української дипломатії наголосив, що Україна показала свою повну готовність, далі мʼяч на боці росії. “Подивимося, якою буде реакція російської сторони щодо режиму припинення вогню. Україна підтримала пропозицію США про тимчасове припинення вогню на 30 днів. Ми очікуємо від російської сторони безумовної згоди на цю пропозицію”.

У ході панельної дискусії Андрій Сибіга також нагадав присутнім складові принципової позиції України: нічого про Україну без України та нічого про Європу без Європи; жодних компромісів ціною української територіальної цілісності чи суверенітету, жодних обмежень військового потенціалу України; жодна третя країна не має права блокувати вибір українського народу участі в будь-яких альянсах.

«Ми розраховуємо на підтримку міжнародної спільноти, тому що йдеться про принципи. Йдеться про повагу до принципу територіальної цілісності та суверенітету, до Статуту ООН, а також про відновлення світового порядку, заснованого на верховенстві права», — наголосив Андрій Сибіга.