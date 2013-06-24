3 квітня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ за участі глави МЗС України Андрія Сибіги. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Це була перша зустріч у такому форматі, участь в якій взяв держсекретар США Марко Рубіо.

У своєму виступі Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив вдячність союзникам за їхню підтримку України та збільшення обсягів військової допомоги протягом перших місяців 2025 року.

Міністр наголосив, що Україна протягом березня зробила реальні кроки до миру. Він відзначив лідерство США у мирних зусиллях та нагадав про безумовну згоду України на повне 30-денне припинення вогню.

Міністр зауважив, що з російського боку в відповідь на це пролунали лише додаткові вимоги та умови, що свідчить про те, що саме росія є перешкодою для миру та єдиним джерелом війни.

Андрій Сибіга також поінформував присутніх про конкретні випадки порушення росією домовленостей про припинення вогню щодо обʼєктів енергетики та підкреслив, що припинення вогню в Чорному морі має розповсюджуватися на портову інфраструктуру та не стосується військових кораблів рф.

Глава МЗС заявив, що Україна наполягає також на припиненні ударів по цивільній інфраструктурі та передала відповідну позицію американській стороні.

«Ми переконані, що час посилювати тиск на росію. Економічний тиск завдяки санкціям. Військовий тиск завдяки наданню Україні додаткової військової допомоги та пакетів стримування. Тиск — це єдиний спосіб змусити росію ставитися до миру серйозно», — наголосив Міністр.

Андрій Сибіга вчергове повторив принципові позиції України, які не можуть підлягати обговоренню в контексті мирних зусиль: Україна ніколи не визнає російської окупації своїх територій; не може бути жодних обмежень щодо української армії, обороноздатності чи військової допомоги партнерів; жодна третя країна не може блокувати вибір Україною альянсів чи союзів.

Глава МЗС також нагадав, що майбутнє членство України в НАТО зафіксовано юридично як у Конституції України, так і в рішеннях низки самітів НАТО, включно з попереднім самітом у Вашингтоні.

Міністр звернув увагу союзників на те, що Україна на сьогодні є силою, яка зміцнює безпеку всього євроатлантичного простору.

Саме Україна стримує агресивну росію, яка є основною загрозою для Альянсу. Українська армія є найбільшою сухопутною армією континенту з унікальним досвідом, а наша держава витрачає 26% на оборону та здатна виробляти мільйони безпілотників на рік, серед інших досягнень українського високотехнологічного ВПК.

«Україна вже є та буде потужною військовою силою на сході Європи. Стратегічний вибір, який стоїть перед вами, полягає в тому, чи буде ця сила в НАТО чи поза НАТО», — заявив Андрій Сибіга.

Міністр підкреслив, що український оборонно-промисловий комплекс є нині одним з найбільш динамічних у світі, та закликав союзників продовжити збільшувати інвестиції в українське виробництво зброї.

Він також привітав обговорення надійних гарантій безпеки для України в рамках «Коаліції рішучих» за лідерства Великої Британії та Франції, підкреслив необхідність поширення майбутньої присутності союзників на суходіл, повітря та море.

Глава МЗС наголосив на пріоритетних короткострокових потребах України, серед яких додаткові комплекси ППО та боєприпаси до них, снаряди, дрони та інше обладнання.

Серед ключових позицій, які висловили більшість учасників засідання, була підтримка мирних зусиль США та наголос на тому, що саме Україна робить кроки до миру, в той час як росія зволікає. Більшість союзників також підтримали заклик до посилення тиску на росію для примусу її до миру, а також збільшення підтримки України та її обороноздатності. Низка держав-членів НАТО оголосили про конкретні нові зобовʼязання та пакети допомоги, які будуть оголошені найближчим часом.

Глава МЗС України висловив глибоку вдячність союзникам НАТО за тверду та непохитну підтримку нашої держави у протистоянні російській агресії.

«Сьогодні ми відчуваємо, що ми не наодинці. Дякую вам та розраховую на подальші конкретні рішення», — підсумував Міністр.