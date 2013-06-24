У понеділок, 16 грудня, глава МЗС Андрій Сибіга взяв онлайн-участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, де висловив вдячність європейським партнерам за ухвалення 15-го санкційного пакету проти росії й посилення тиску на тіньовий флот москви. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Андрій Сибіга закликав союзників продовжити підвищення ціни війни для агресора та його економіки.

“Слід продовжити підвищувати тиск завдяки секторальним санкціям проти російської металургії, енергетики та інших критично важливих сфер. Чим нижчими будуть ціни на нафту та енергетичні прибутки для росії, тим ближчим буде справедливий мир”, — наголосив Міністр.

Глава МЗС поінформував європейських колег про пріоритетні військові потреби Сил оборони України. Зокрема, він наголосив на критичній необхідності отримання 20 додаткових систем протиповітряної оборони такого класу як HAWK, NASAMS чи IRIS-T, а також більшої кількості ПЗРК, артилерійських систем і боєприпасів, далекобійних ракет, засобів радіоелектронної боротьби, інженерного обладнання. безпілотників та іншого обладнання.

Міністр також закликав партнерів інвестувати в українську оборонну промисловість, підкресливши, що це є найшвидшим і найефективнішим способом зміцнення обороноздатності України.

Андрій Сибіга заявив, що події в Сирії вкотре засвідчили: росія не така сильна, як здається.

“Події в Сирії — це вражаючий провал Кремля, який демонструє, що росія здатна зазнавати поразок і відступати. Її можна та потрібно примусити до миру. Це можливо лише за умови нашої сили та єдності”, — зазначив він.

Глава МЗС висловив вдячність європейським союзникам за їхню підтримку України протягом цього важливого року та закликав зберігати єдність заради досягнення миру завдяки силі.