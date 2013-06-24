У суботу, 9 листопада, Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав у Києві високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля, який прибув до нашої держави з візитом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Дипломати приділили основну увагу переговорів військовій підтримці України, зміцненню енергетичної стійкості напередодні зими та подальшим крокам союзників у втіленні Формули миру й Плану перемоги.

Андрій Сибіга висловив вдячність Жозепу Бореллю за всебічну підтримку України в її боротьбі за свободу та незалежність, підкресливши, що українці завжди пам’ятатимуть його історичну роль і лідерство.

“Завдяки лідерству пана Борреля, Україна залишалася та залишається незмінним пріоритетом на порядку денному ЄС. Розраховуємо, що цей підхід буде збережено і за наступного складу Європейської Комісії”, — зауважив Міністр.

Глави української та європейської дипломатій обмінялися думками щодо результатів виборів у США та погодилися із необхідністю посилити підтримку України. У цьому контексті глава МЗС наголосив, що сьогодні саме в Україні вирішується майбутнє європейської та глобальної архітектури безпеки, а тому всім потрібно усвідомити, що умиротворення агресора не спрацює.

“Це не спрацювало у минулому столітті та не спрацює зараз. Нам потрібен реальний мир, а не умиротворення, яке принесе ще більшу війну”, — підкреслив глава МЗС.

Міністр також додав, що справедливий мир в Україні — це гарантія миру, стабільності та свободи в усій Європі.

Користуючись нагодою, Андрій Сибіга привітав німецький народ та Європу із 35-річчям падіння Берлінської стіни та зауважив, що ця річниця нагадує про один з найсвітліших днів у європейській історії минулого століття.

Під час перемовин дипломати детально обговорили ситуацію на полі бою та участь північнокорейських військ у війні проти України. Глава МЗС зазначив, що залучення КНДР до війни є прямою загрозою для безпеки не лише Європи, але і Південно-Східної Азії. Міністр висловив сподівання на сильні рішення з боку ЄС у відповідь на цю неприйнятну ескалацію війни проти України.

У цьому контексті Андрій Сибіга також заявив про необхідність скасувати обмеження на далекобійні удари по росії та продовжити створення багаторівневої системи протиповітряної оборони для захисту українців та інфраструктури від російського терору. Він додав, що ця система має включати і спроможності сусідніх країн-партнерів.

Глава українського зовнішньополітичного відомства подякував ЄС та державам-членам за постійну військову підтримку України, яка сягнула понад 44 мільярди євро. Андрій Сибіга відзначив особистий внесок Жозепа Борреля в цю допомогу.

“У час, коли ми поставали перед найважчим дефіцитом, Жозеп буквально щодня стимулював необхідні рішення щодо зброї, щодо артилерійських боєприпасів. Українці завжди пам’ятатимуть про це”, — зазначив Міністр.

Андрій Сибіга висловив сподівання, що втілення започаткованих ініціатив буде успішно продовжене. Серед найважливіших з них Міністр відзначив подальше залучення військової допомоги у рамках Європейського фонду миру та Фонду допомоги Україні, постачання артилерійських боєприпасів, використання російських заморожених активів для оборонних потреб, тренування військових в рамках Військової місії ЄС, залучення ресурсів ЄС до розмінування, спільне виробництво зброї та співпрацю оборонних індустрій.

Глава МЗС поінформував главу дипломатії ЄС про збільшення українського оборонного виробництва у шість разів з початку повномасштабної війни та додав, що пріоритетом для України є виробництво дронів та далекобійної зброї, зокрема балістичних ракет. У цьому контексті він закликав ЄС та держави Євросоюзу до збільшення інвестицій в український оборонний сектор й наголосив, що це є спільним внеском у загальну європейську безпеку.

Андрій Сибіга подякував Жозепу Бореллю за його особисті зусилля в запровадженні 14-ти пакетів санкцій ЄС проти рф. За його словами, партнери мають спільно працювати над п’ятнадцятим пакетом санкцій та посилювати санкції проти країн, які підтримують війну росії проти України.

У ході обговорення вступу України до ЄС, глава МЗС підкреслив, що Єврокомісія позитивно оцінила прогрес України та надіслала важливі політичні сигнали щодо відкриття переговорних кластерів на початку 2025 року. Він додав, що українська сторона розраховує на їх паралельне відкриття.

Андрій Сибіга заявив, що Україна завжди цінувала підтримку ЄС та особисту прихильність Жозепа Борреля, і додав, що європейська єдність та готовність захищати спільні цінності є запорукою спільної перемоги.

Особливим елементом візиту стала презентація в МЗС України спеціально відібраних архівних дипломатичних документів часів Української Народної Республіки. Представлені історичні пам’ятки відображають дружній характер українсько-європейських відносин того періоду, зокрема активні двосторонні дипломатичні контакти України та європейських держав.

Презентуючи виставку своєму колезі, Андрій Сибіга наголосив, що дружні відносини між Україною та Європою мають глибоке історичне коріння.

МЗС України вдячне за пошук та підготовку матеріалів презентації голові Державної архівної служби Анатолію Хромову та директорці Центрального державного архіву вищих органів влади та управління Ларисі Левченко.