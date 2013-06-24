18 листопада, глава МЗС України Андрій Сибіга взяв онлайн-участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, де висловив вдячність європейським партнерам за їхню підтримку. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми маємо залишатися непохитними. Жодного послаблення міжнародної ізоляції росії. Жодного умиротворення агресора. Нічого про Україну без України», — заявив Міністр.

Глава МЗС також закликав союзників рішуче протистояти будь-яким спробам прирівняти агресора — росію — до України, яка обороняється від агресії.

Андрій Сибіга зазначив, що всеосяжного, справедливого і тривалого миру можна досягти лише силою та своєчасними рішеннями. Мир завдяки силі означає запрошення України до членства в НАТО, зняття обмежень на далекобійні удари, дозвіл країнам-сусідам збивати російські ракети і дрони в українському небі, зміцнення повітряного щита України, посилення санкцій проти росії та її союзників.

Глава українського зовнішньополітичного відомства закликав посилити санкції проти російського «тіньового флоту», який приносить росії прибутки для ведення війни.

“Щоб зупинити росію, ми повинні позбавити її військову машину палива — доходів від нафти”, — наголосив він.

Міністр поінформував колег про посилення російських ударів по українській портовій та аграрній інфраструктурі, що має на меті послабити економіку України.

У цьому контексті глава МЗС закликав партнерів вивчити можливість розробки спеціальних програм страхування суден і терміналів, що стане прямим та ефективним способом зміцнення української економіки та стійкості.

Андрій Сибіга висловив окрему вдячність Данії за те, що вона стала першою країною, яка почала купувати зброю для Сил оборони безпосередньо в Україні. Він додав, що за лічені місяці «данській моделі» вдалось показати свою ефективність і створити мультиплікативний ефект: зброя, робочі місця, податки, технології.

“Нещодавно приклад Данії наслідували Швеція та Норвегія. Закликаємо держави ЄС приєднатися до цих зусиль та інвестувати в нашу оборонну промисловість. Починати можна вже зараз, створюючи спільні підприємства, інвестуючи в ремонтні хаби та інші проекти”, — зауважив Міністр.

Глава МЗС заявив, що Україна вже робить свій внесок у європейську безпеку, а в складі ЄС зробить його ще сильнішим.

Міністр підкреслив важливість подальшого просування до вступу України в ЄС. Він нагадав, що наша держава виконує свої зобов’язання та залишається відданою впровадженню реформ і трансформацій.

Глава МЗС закликав європейських колег відзначити 1000 днів опору України повномасштабній агресії росії оголошенням нових пакетів військової та енергетичної допомоги, а також чітким меседжем агресору: європейська єдність є непохитною, а очікування поступок чи умиротворення є марними.

“Україна є і повинна залишатися фактором єдності. Наша боротьба — це ваша боротьба. Наша перемога буде вашою перемогою”, — підсумував Міністр.