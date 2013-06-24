Парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт № 9432 щодо застосування англійської мови в Україні. Цей крок наближає Україну до членства в Європейському Союзі та сприяє підвищенню конкурентоспроможності українського бізнесу, науки, освіти та органів влади. Відтепер англійська набуває статусу мови міжнародного спілкування в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Сьогодні англійська — це мова, яка дає нам змогу спілкуватися з усім світом, а також дізнаватися про новітні тренди, інновації та наукові відкриття в галузях EdTech, Govtech, DefenseTech тощо. Наша мета — зробити англійську, а водночас і ці сфери, доступними для українців. Ухвалення закону — це нові можливості для професійного розвитку українців, щоб конкурувати на світовому ринку й досягати цілей, а також сильний сигнал для світу про чіткий намір України доєднатися до глобального англомовного простору», — зазначив Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Законопроєкт визначає категорію посад, кандидати на які мають володіти англійською мовою. Серед них:

державні службовці категорії «А», а також «Б» і «В», перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

голови місцевих державних адміністрацій, їхні заступники

працівники органів місцевого самоврядування (крім виборних), основні посадові обов’язки яких передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва;

військовослужбовці офіцерського, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

поліцейські середнього і вищого складу Національної поліції України, посади начальницького складу інших правоохоронних органів, посади начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

прокурори;

працівники податкових та митних органів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

керівники, члени виконавчого органу, члени наглядової ради (ради директорів) та інші посадові особи державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більш ніж 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

керівники державних наукових установ;

керівники закладів вищої освіти.

«Англійська мова є вектором інтеграції України в ЄС. Це мова глобальної співпраці, бізнесу, науки та освіти. Одним із ключових пріоритетів внутрішньої політики ЄС є вивчення іноземних мов, а спільний економічний простір неможливий без спільного мовного простору. Тож знання англійської дасть нам змогу просувати свої інтереси на світовій арені, ефективно взаємодіяти з іноземними партнерами та інтегрувати український бізнес у європейську економічну систему», — зауважила заступник Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Валерія Іонан.

Крім того, законопроєкт сприяє розповсюдженню англійської мови у сферах освіти, культури, транспорту та медицини. Наприклад:

обов’язкове вивчення англійської дітьми старшого дошкільного віку

інформаційні вказівники про туристичні обʼєкти, а також оголошення на транспортних вузлах подаються англійською мовою

інформація про заклади охорони здоров’я може подаватися англійською мовою

«Раніше в Україні не було спеціального законодавчого акта, який регулював би особливості застосування англійської мови як мови міжнародного спілкування. Тому МКІП активно долучилося до розробки, щоб підвищити ключову в умовах процесу глобалізації компетенцію українців. Крім того, членство нашої держави в ЄС неможливе без підвищення статусу англійської», — сказав т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Законопроєкт є важливим кроком до інтеграції України в міжнародне співтовариство. Він підвищить рівень надання послуг іноземним громадянам та дасть змогу покращити репутацію країни на міжнародній арені. Зокрема, сприятиме розвитку туризму й презентації української культури.

«Ухвалення Закону про застосування англійської в Україні як однієї з мов міжнародного спілкування є важливим кроком на шляху до інтеграції нашої країни у світову спільноту. Відтепер кандидати на посади державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їхні перші заступники та інші ключові посадовці, зокрема керівники державних наукових установ та закладів вищої освіти, зобов’язані володіти англійською мовою. Це підвищить якість державного управління, сприятиме міжнародному співробітництву та дасть нові можливості для розвитку України», — зазначив заступник Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.

Крім того, впровадження англійської мови дає нові можливості для розвитку науки, освіти та допоможе українським підприємцям виходити на міжнародні ринки. Це створить сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій, що, зі свого боку, сприятиме економічному зростанню та створенню нових робочих місць.

Над законопроєктом працювали команди Міністерства цифрової трансформації, Міністерства освіти і науки, Міністерства культури та інформаційної політики разом з партнерами.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року запустили мовну програму Future Perfect, мета якої — популяризувати англійську як мову міжнародного спілкування в Україні та пропонувати безоплатні можливості вивчення англійської. Програма містить закон, що передбачає впровадження англійської мови в різних сферах діяльності, а також продукти та сервіси, що допомагають вивчати мову в зручному та доступному всім форматах.