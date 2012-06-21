Жителів міста Новогродівка на Донеччині запрошують на безкоштовні курси вивчення англійської мови. Навчання відбуватиметься в приміщенні громадської організації «Платформа ініціатив «MOVE», а відвідувати заняття зможуть насамперед ті містяни, які ніколи не вивчали англійської й почнуть з азів. Курси доступні також для тих, хто проходив іноземну у школі, оперує окремими словами й фразами, але не знає граматики. Для цих категорій людей педагоги підготували спеціальну програму, завдяки якій усі зможуть продуктивно опанувати англійську мову в межах вільного спілкування. Запис на курси триває, і на нестачу охочих скаржитися поки що не доводиться.
Курси організували громадські організації «Нова Дружківка» та «Платформа ініціатив «MOVE» у межах реалізації проекту «Зміцнення громадської довіри» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).