Проходження опалювального сезону та підготовка до наступного осінньо-зимового періоду — головні теми Антикризового енергетичного штабу. Його засідання під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося 18 лютого. Як повідомив глава уряду, учасники розглянули ситуації щодо газопостачання та газовидобутку в контексті російських обстрілів. З доповідями виступили представники Міністерства енергетики та «Нафтогазу України».

«Окрема увага — захисту і відновленню ключових об’єктів критичної інфраструктури газотранспортної системи, сховищ і місць газовидобутку», — зазначив Денис Шмигаль і додав, що Міненерго доручено координувати процес разом із військовими.

Прем’єр-міністр дав доручення різним відомствам. Зокрема, Нафтогаз повинен підготувати стратегію імпорту газу в разі додаткової потреби для покриття можливого дефіциту в газотранспортній системі.

«Готуємося до всіх можливих варіантів. Головне завдання всіх дотичних — забезпечити безперебійне газопостачання для побутових споживачів», — наголосив Денис Шмигаль, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.