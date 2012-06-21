Кельтська статуетка, виявлена в садибі Уімпол, що в графстві Кембриджшир, розповідає про чоловічу моду на укладання волосся у Британії в період пізнього залізного віку. Артефакт виготовлений із мідного сплаву, його вік дотується І століттям н.е. Статуетка має висоту всього два дюйми і зображає чоловічу фігуру, що тримає в руках торк, кельтську прикрасу. Мідний чоловічок має овальні очі, характерні для кельтського дизайну. У нього є вуса, акуратно зачесане волосся спереду, пряме і довге на шиї.

Про цю унікальну знахідку розповідає сайт National Trust.

Фігурку знайшли ще в липні 2018 року під час розкопок поселення пізнього залізного віку на Ламповому пагорбі. Застосувавши металошукачі, археологи просканували вириті котловани, де йвиявили крихітного мідного чоловічка. Спочатку дослідники вважали, що їх знахідка зображає якесь кельтське божество, зокрема бога родючості Кернуноса. Однак, очистивши фігурку, вчені здивувалися. Предмет виявився унікальним у своєму роді. На це вказують деталі, ретельно виготовлені древнім майстром. Наприклад, археологів вкрай зацікавив зовнішній вигляд зображеної людини. Вони кажуть, що його ніби підстригли в сучасній перукарні.

На статуетці чітко видно коротко підстрижені акуратні вуса. Зачіска цього чоловіка теж виконана вкрай акуратно. Видно, що волосся коротко вкорочене ззаду, на скронях воно – пряме, а спереду йогоакуратно зачесали набік.



Археологи знайшли таку ж зачіску в каталозі одного з модельних агентств. Сучасна стрижка значиться в ньому під номером 100. Але відкриття показує, що аналогічні зачіски, ймовірно, в Східній Англії були модними ще 1900 років тому.

«Ця фігурка – виняткова знахідка, – вважає археолог Шеннон Хоган. – Завдяки ретельній консервації і акуратному очищенню ми тепер можемо бачити тонкі деталі. Зачіска і вуса настільки акуратні, що можуть вказувати на сучасні тенденції в моді. Можливо, такі вуса і зачіска були типовими для зображення цього конкретного божества».



Походження артефакту поки залишається загадкою. Артефакт датується I століттям нашої ери. Вчені не виключають, що його могли виготовити в Римі і привезти в Британію. Але при цьому вони відзначають, що у фігурки є деякі суто кельтські риси, наприклад, очі мигдалеподібної форми.



Ймовірно, у фігурки була і якась декоративна вставка, втрачена з часом. На це натякають руки, складені на животі, що утворюють кільце.



«У нас вкрай обмежені знання про те, як виглядали звичайні люди Англії 1900 років тому, –продовжує розповідати Шеннон Хоган. – Тому прекрасно деталізована фігурка може дати нам хоча буяву на їх зовнішність або ж на те, як вони уявляли і зображали своїх богів».



Цікаво й те, що знайдена фігурка, ймовірно, спочатку служила рукояткою невеликої лопати. Якщо це дійсно так, то вона цілком могла зображати якогось бога, що відповідав за повсякденні справи. До слова, під час римської окупації Британії, яка тривала з 43 по 410 роки нашої ери, кельтська релігія змішалася з римськими віруваннями, через що у них з'явилися спільні риси. Зокрема, обидва народи шанували кілька однакових божеств.



Цей дивовижний артефакт був знайдений при розкопках стародавнього поселення, яке, мабуть, було місцевим центром торгівлі і ремесел. Воно було розташоване на перетині торгових шляхів. Про це свідчать інші знахідки.



Наприклад, тут знайшли фрагменти кераміки, привезеної з інших країн і регіонів, а також майже 300 металевих предметів: римські срібні монети, косметичне приладдя, елементи кінської збруї та спорядження солдат, наконечник списа, бронзову сокиру, брошки, цвяхи тощо.