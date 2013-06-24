Вісім ударних рот БПЛА отримали пікапи, ударні коптери та FPV-дрони українського виробництва. Спільно з Генеральним штабом ЗСУ та Держспецзв’язку передали необхідну техніку військовослужбовцям, які вже готові до бою. Безпілотники для Армії дронів придбали в межах платформи Президента Володимира Зеленського UNITED24 та за кошти державного бюджету. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Зараз відбувається найтехнологічніша війна у світі, яка потребує ефективних дій. Створення ударних рот БПЛА — це безпрецедентний і своєчасний крок. Вдячний Генштабу ЗСУ та Міноборони за інноваційний підхід в ухваленні рішень. Три ударні роти БПЛА, які були сформовані раніше, вже показують потужні результати на фронті. Наше завдання — забезпечити й інших необхідними технологіями. Впевнений, вони допоможуть бійцям здобувати нові перемоги на фронті та зберігати життя наших захисників і захисниць», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Безпілотники виконують розвідувальні та ударні місії, коригують артилерію, дозволяють бути максимально ефективними під час міських боїв та головне — зберігають життя українських воїнів. А пікапи забезпечують високу мобільність новостворених підрозділів.

«Сьогодні активно ведеться робота щодо забезпечення рот БпАК новітніми безпілотними авіаційними комплексами. Формування ударних рот БПЛА набирає обертів. Якщо на ранніх етапах проекту ми намагалися активно прискорити контрактування на закупівлі БпАК, то зараз відчувається впевнений рух уперед. Щотижня ми розглядаємо нові зразки озброєння для закупівлі. Цей факт дає впевненість у тому, що забезпечення підрозділів БпАК буде все якіснішим. Відповідно, важливим завданням особового складу рот ударних БпАК є якісна підготовка до застосування зразків озброєння, які надаються. Поєднання високого професіоналізму екіпажу разом з високими бойовими можливостями сучасних безпілотних авіаційних засобів є запорукою успіху під час виконання завдань за призначенням», — розповів начальник управління генерування безпілотних систем Генерального штабу Збройних сил України полковник Андрій Дяченко.

Ударні роти БПЛА сформовані в межах проекту Армія дронів. Це війська в складі ЗСУ, які керують безпілотною авіацією з новими правилами застосування БПЛА, підходом до навчання та менеджменту. Вони посилюють вогневі та розвідувальні можливості піхоти й допомагають ще ефективніше долати ворога в гарячих точках.

У березні в складі ЗСУ вже створено перші три окремі роти ударних БПЛА. У межах проекту Армія дронів підрозділи укомплектували безпілотниками, пікапами та старлінками. Менш ніж за два місяці кожна з рот встигла показати хороші результати на передовій, знищити десятки одиниць ворожої техніки й сотні окупантів на найгарячіших напрямках.

«Ми вже придбали понад 3 тисячі комплексів БПЛА. Всього плануємо цього року 200 тисяч дронів. Завдання наших бійців — знищити ворога і звільнити рідну землю, а місія Армії дронів — зробити все, щоби максимально забезпечити захисників необхідними безпілотниками», — наголосив Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь.

Усі безпілотники, які отримують ударні роти БПЛА, українського виробництва. З одного боку, це дає поштовх розвитку українського виробництва дронів, а з іншого — наші захисники та захисниці мають швидкий доступ до експлуатації. Це важливий критерій, щоб усі військові оперативно отримували потрібну кількість безпілотників та могли безперервно їх використовувати на полі бою.

«Спершу ми захищали Київщину та Чернігівщину, потім виконували бойові завдання на Херсонщині й Миколаївщині. Згодом були 3,5 місяці оборони фортеці Бахмут. Зараз працюємо на Донецькому напрямку. Наша основна місія базується на трьох китах: виявлення — дорозвідка — знищення. Наше завдання — щоб ворог повернувся додому, бажано в різних мішках, і більше сюди ніколи не повертався», — розповів командир взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних БПЛА «Птахи Мадяра» 59 ОМПБр Свят.

Підготовка військовослужбовців ударних рот БПЛА здійснюється з урахуванням потреб усіх видів військ Збройних сил України — Сухопутних, Повітряних, Військово-морських сил, Сил спеціальних операцій та Десантно-штурмових військ.

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних сил України, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, UNITED24 та нашими партнерами продовжують забезпечувати воїнів необхідною технікою та комплектувати нові ударні роти БаЛА, що наближають нашу перемогу.