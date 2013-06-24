За півтора року чинності проєкту «Армія відновлення» було видано майже 102 тисячі направлень для участі тимчасово безробітних українців у суспільно корисних роботах з відбудови країни. Загалом вони заробили понад 670 мільйонів гривень. Про це повідомила перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Реалізуємо проєкт «Армія відновлення», щоб фінансово підтримати людей, які тимчасово втратили роботу, і залучити їх до відбудови країни. Надаємо їм можливість долучитися до виконання суспільно корисних робіт і отримувати за це оплату. Це тимчасова робота, але маємо багато прикладів, коли завдяки участі у проєкті українці отримували пропозиції від роботодавців та переходили у статус постійно зайнятих осіб», — зазначила Юлія Свириденко.

Як повідомила директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, розширено коло осіб, які можуть взяти участь у суспільно корисних роботах. Тож усі внутрішньо переміщені громадяни, які готові на тимчасове працевлаштування та хочуть бути корисними, можуть долучитися до цієї програми. «Дуже важливо, що суспільно корисні роботи — це офіційна зайнятість, сплата податків та страховий стаж», — наголосила вона.

Нині суспільно корисні роботи ведуть у 19 регіонах країни. Серед найактивніших учасників проєкту такі області: Харківська — видано 19 850 направлень; Донецька — 12 800; Київська — 12 000; Полтавська — 11 600; Чернігівська — 11 000 направлень.

Види робіт залежать від потреб конкретного регіону. Військове командування разом з військовими адміністраціями визначає, які роботи потрібні, повідомляє про це службу зайнятості, і вона пропонує безробітним, що стоять на обліку, долучитися до виконання таких робіт. Із цими людьми укладають строковий трудовий договір. Оплату здійснюють відповідно до відпрацьованого часу обсягом щонайменше 10 650 гривень в разі роботи повний місяць. З 1 квітня 2024 року оплата зросте до 12 000 гривень, повідомляє Мінекономіки.