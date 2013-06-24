У 2025 році вже видано понад 26 тисяч направлень для тимчасово безробітних українців та незайнятих внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які приєднуються до відновлення країни після жахливих руйнувань війни. Лише за ці 2 місяці на виплату заробітних плат було спрямовано майже 230 млн грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Програма «Армія відновлення» надає українцям унікальну можливість не тільки знайти тимчасову роботу, а й розвинути нові професійні навички, повернутися на ринок праці та зробити свій внесок у відбудову країни. Відновлення інфраструктури, підтримка постраждалих громад, будівництво об'єктів для потреб Збройних сил України — це завдання, які виконують учасники програми, що долучаються до важливих відновлювальних робіт.

Програма продовжує демонструвати свою ефективність: близько 30% учасників вже отримали пропозиції про постійне працевлаштування від роботодавців. Це є підтвердженням успішності цієї ініціативи, яка не лише забезпечує тимчасову зайнятість, але й відкриває можливості для легальної роботи для тих, хто втратив свої робочі місця.

Учасники програми «Армія відновлення» виконують широкий спектр завдань: від надання допомоги постраждалим від бойових дій до масштабних робіт із відновлення критичної інфраструктури та будівництва оборонних споруд для ЗСУ. Кожен регіон має свої пріоритети, які визначаються у співпраці військових адміністрацій та командування, залежно від актуальних потреб.

Програма також відкриває можливість набути нових знань і практичного досвіду, що буде корисним не лише зараз, а й у майбутньому.

Наразі суспільно корисні роботи активно проводяться в 19 регіонах України.

Топ-3 найактивніших регіонів виглядають так:

1. Харківська область — 36 тис. направлень;

2. Донецька область — 28 тис. направлень;

3. Київська область — 27 тис. направлень.

Ці регіони показують найбільшу активність, що свідчить про високий рівень зацікавленості та необхідність відновлення в цих областях.

Найпоширенішими напрямами робіт є:

• Забезпечення життєдіяльності постраждалих громадян та ВПО, надання допомоги маломобільним групам.

• Розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги.

• Надання соціальних послуг у місцях зосередження ВПО та постраждалих внаслідок бойових дій громадян.

• Допоміжні роботи для потреб ЗСУ.

• Розбір завалів, відновлення житлових будинків, розчищення автомобільних доріг та залізничних колій.

• Облаштування та укріплення блокпостів і фортифікацій.

• Будівництво захисних споруд та укріплення дамб.

Служба пропонує тим, хто перебуває на обліку, можливість приєднатися до різноманітних робіт. Оплата праці до 1,5 мінімальних заробітних плат, що на сьогодні еквівалентно 12 тисячам гривень за повний місяць роботи.

Проект «Армія відновлення» має велику важливість як для окремих громадян, так і для країни в цілому, оскільки є ключовим інструментом у вирішенні нагальних соціальних, економічних та інфраструктурних проблем, що постали перед Україною в умовах війни. Один із головних аспектів успіху програми — це здатність ефективно вирішувати конкретні проблеми на місцях.

Завдяки його впровадженню, тисячі людей отримують можливість знайти тимчасову роботу, розвивати нові навички та допомагати своїй країні в період відновлення.