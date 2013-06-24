2 липня відбулося засідання Асамблеї вкладників за участю української делегації у складі першого заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександра Краснолуцького, голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України Олега Бондаренка, представників МЗС, Держатомрегулювання, Мінфіну, ДАЗВ, Чорнобильської АЕС. Загалом, участь у заході взяли 25 країн та організацій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Нагадаємо, що 2 липня набрав чинності Закон України про ратифікацію рамкової угоди з European Bank for Reconstruction and Development стосовно діяльності Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

«Дякую Президенту Володимиру Зеленському за потужну адвокацію відновлення Зони відчуження. Угода з ЄБРР – важливий крок до її відновлення після варварства російських окупантів. Вони допоможуть нам відновити втрачене обладнання, придбати новітню протипожежну техніку та оновити систему запобігання та протидії пожежам. Все те, що зробить умови роботи понад 2300 працівників Чорнобилю кращими», — зазначив Міністр захисту довкілля і природних ресурсів Руслан Стрілець.

На засіданні голова Рахунку Філіп Беннет подякував Україні за швидку процедуру ратифікації Рамкової Угоди між Україною та ЄБРР стосовно діяльності Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля, оскільки він створює міцну правову основу для більш складної довгострокової діяльності РМСЧ, яка буде направлена на відновлення Зони відчуження й асигнування на цю діяльність коштів від країн-учасників. За його словами, швидка ратифікація Рамкової Угоди сприяла збільшенню внесків країн-вкладників майже у 2 рази.

Зі свого боку українська делегація також висловила подяку за вкрай важливу допомогу для України.

«Дякуємо, Європейському банку реконструкції та розвитку, всім країнам-вкладникам та представникам міжнародної спільноти за багаторічну підтримку, небайдужість до нагальних проблем зони відчуження, результативну роботу в подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи, активний діалог з перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації й дієву підтримку України у відчайдушній боротьбі з державою-агресором, країною ядерним-терористом. Це вкрай важливо для ядерної безпеки не лише України, а і цілого світу», — зазначив перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький.

Європейський банк реконструкції та розвитку надав інформацію щодо реалізації проектів у рамках грантових угод щодо закупівлі протипожежного обладнання для Зони відчуження та підтримки відновлення безпеки на ЧАЕС, яка передбачає аналіз стану безпеки, відновлення транспортної інфраструктури, закупівлі обладнання для безпечної експлуатації Нового безпечного конфайнменту.

На Засіданні Асамблеї були анонсовані додаткові внески від Великої Британії у розмірі 6,3 млн євро, Норвегії – 5,6 млн євро, Європейської Комісії у розмірі 2 млн євро та від Бельгії – близько 200 тис. євро. Поточний баланс РМСЧ наразі складає 15,2 млн євро.