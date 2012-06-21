В кінці 2020 року на любителів нічного неба чекають кілька захоплюючих астрономічних явищ. «Урядовий кур’єр» розповідає про метеорні потоки, які досягнуть піку своєї активності в грудні. Як їх спостерігати? Скільки метеорів ми зможемо побачити? Чи будуть яскраві боліди висвітлювати небо? Читайте далі, щоб дізнатися!

Перелік грудневих метеорних потоків

Безперечно, найголовнішою метеоритною подій грудня стануть Гемініди. Любителі астрономії і метеорних потоків чекають з нетерпінням їх цілий рік, адже вони виробляють майже 100 метеоритів на годину! Статтю, присвячену тільки Гемінідам ми оприлюднемо на наступному тижні. А поки що познайомимося з іншими, менш рясними, але все ж вражаючими метеорними потоками.

У цьому списку ми розташуємо усе потоки в календарному порядку, грунтуючись на дату піку їх активності. Але пам'ятайте, що не варто чекати піку, щоб зловити яскраві «падаючі зірки» в небі. Умови для спостереження за метеорами сильно залежать від погоди, фази місяця та інших чинників. Якщо небо досить темне і погода сприятлива, не чекайте піку метеорного потоку і починайте ваше спостереження за зоряним небом.

Середина грудня буде дуже вдалою для спостереження за метеорами. 14 грудня настане молодий Місяць, так що не пропустіть нагоду побачити якомога більше метеорів в безмісячному темному небі.

Пуппіди-Велід

Пуппіди-Велід буде видно на нічному небі з 1 по 15 грудня, а пік активності припадає на 6 грудня. Точка радіанта цього метеорного потоку знаходиться між сузір'ями Корми та Вітрила. Пуппіди-Велід складно спостерігати з Північної півкулі. Їх добре видно тільки з південної частини Землі, наприклад, з Майамі, з півночі до 6 ранку. У Південній півкулі цей потік буде видно відразу після заходу Сонця.

Метеори цього потоку залишають довгі палаючі хвости, можна побачити до 10 метеорів на годину.

Сигма-Гідриди

Період активності Сигма-Гідрид практично збігається з попереднім потоком – з 3 по 15 грудня, пік 11 грудня. Радіант Сигма-Гідрид знаходиться в сузір'ї Гідри, а в годину цей метеорний потік виробляє майже три метеори. Щоб спостерігати їх, дочекайтеся 3 години ночі. Складно сказати, чи побачимо ми в цьому році боліди (дуже яскраві метеори) Сигма-Гідрид, хоча кілька років тому подібні випадки були зареєстровані в небі над США і Японією.

Моноцеротіди

Метеорний потік Моноцеротіди починає проявляти свою активність 28 листопада і триває майже місяць, до 27 грудня. Пік активності припадає на 13 грудня – спостерігачі з Землі можуть очікувати до 2 метеорів на годину. Деякі астрономи припускають, що у цього метеорного потоку є дві гілки – листопадова і груднева. Через те, що спостерігачі віддають майже всю свою увагу більш рясним Гемінідам, пік активності яких припадає приблизно на цей же час, Моноцеротіди недостатньо вивчені.

Цей потік видно практично з будь-якої точки Землі – найкраще його спостерігати через годину після півночі за місцевим часом. У період максимальної активності точка радіанта знаходиться в північній частині сузір'я Єдинорога.

Кома Беренісіди

Кома Беренісіди – середній метеорний потік з точкою радіанта в сузір'ї Волосся Вероніки. Він відбувається з 12 по 23 грудня, досягаючи максимуму близько 16 грудня. Найкраще спостерігати ці метеори перед світанком. Кома Беренісіди виробляють приблизно три метеори на годину, а їх орбіта схожа на орбіту грудневих Лео Мінорід. Тому ці два метеорних потоку часто плутають.

Грудневі Лео Міноріди

Грудневі Лео Міноріди активні протягом тривалого часу – з 6 грудня по 18 січня. Максимум активності припадає на 21 грудня, коли кількість метеорів досягає 5 на годину. Шукайте радіант в сузір'ї Малого Лева і починайте спостереження близько 5 години ранку за місцевим часом.

Урсіди

Метеорний потік Урсіди починається з 17 грудня і триває близько тижня, до 26 грудня. Його максимум припадає на 22 грудня – через день після зимового сонцестояння. Шукайте ці метеори вранці, приблизно о 5 годині ранку за місцевим часом. Урсіди порадують спостерігачів яскравими болідами – вони типові для цього потоку. Урсиді вважаються сильним метеорним потоком: в минулому столітті було кілька сплесків активності, коли кількість метеорів перевищувало 25 на годину. Однак в 2020 році спостерігачам варто очікувати не більше 10 метеорів на годину.

Цей метеорний потік отримав свою назву від сузір'я Малої Ведмедиці, де знаходиться точка його радіанта. Через розташування радіанта, Урсіди видно тільки в Північній півкулі.

Зверніть увагу, що в цій інформації ми вказуємо час, коли метеори найкраще видно. Цей час є найбільш точним для північних широт.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»