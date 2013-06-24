У системі «Prozorro.Продажі» з початку 2023 року успішно завершилися понад 4,5 тисячі аукціонів на загальну суму 1,89 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба АТ «Прозорро.Продажі», передає Укрінформ. За інформацією держпідприємства, до найбільш прибуткових напрямів належать мала приватизація державної та комунальної власності (307 млн грн), продаж майна й активів (270 млн грн), продаж та оренда землі (170 млн грн), аукціони в межах справ про банкрутство (127 млн грн) і продаж активів банків, які виводять з ринку (946 млн грн).

Наголошено, що на етапі закриття угод нині 1658 аукціонів, від яких до бюджетів може надійти 1,93 млрд грн. На початок травня в системі «Prozorro.Продажі» оголошено понад 4 тисячі онлайн-аукціонів.

Із початку повномасштабного вторгнення завдяки онлайн-аукціонам у державній електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» вдалося наповнити бюджети різних рівнів на понад 10 млрд грн.