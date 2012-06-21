Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

Сьомий рік поспіль на Закарпатті влаштовують благодійні акції «Купи зустріч — подаруй дитині свято». За цей час для придбання новорічних подарунків зібрано десятки тисяч гривень. Їх залишили ті, хто «купив» зустріч із відомими людьми краю за Карпатами.

У ході цьогорічного благодійного аукціону, який стартував на початку третьої декади грудня, зголосилися вже понад півтисячі охочих «продати себе» у двох соцмережах — Фейсбук та Інстаграм.

«Покупці» за право зустрічі зазвичай пропонують до 1 тисячу гривень, а декотрі — й по 3-4 тисячі. На сьогодні сформовано вже 46 лотів. Серед учасників «торгів» є відомі особистості — музиканти, майстри пензля, громадські діячі, журналісти, а ще — учасники АТО-ООС. Так, за зустріч із учасником бойових дій, керівником громадської організації «Спілка Учасників Бойових Дій «Об’єднані війною» Миколою Марчишаком уже на старті «покупці» готові викласти півтисячі гривень.

Протягом одного лише тижня, повідомляють організатори, група «Купи зустріч — подаруй дитині свято» в Фейсбуці розширилася більш ніж на 1500 осіб.

Загалом аукціон триватиме аж до 23 січня. Протягом цього часу буде зібрано значну суму коштів, за які інтернатним та іншим закладам для дітей купуватимуть подарунки.