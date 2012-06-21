З березня 2018 року в Україні розпочне роботу новий український авіаперевізник SkyUp, що прискорить глобальні зміни на ринку внутрішніх і зовнішніх авіаперевезень. Про це на прес-конференції оголосив міністр інфраструктури Володимир Омелян. «Міністерство розпочало роботу над повноцінним втіленням європейської директиви з аеропортових зборів. Усі аеропорти з пасажиропотоком до 5 мільйонів осіб на рік матимуть розв’язані руки для встановлення власних тарифів і зборів за власною бізнес-моделлю, не треба буде бігати до чиновників і погоджувати ставки. Ми працюємо над повною лібералізацією ринку і готові підтримати всіх, хто виступає за чесну конкуренцію, хто хоче розвитку своєї авіакомпанії і України», — підкреслив урядовець.
У планах авіакомпанії на перший рік роботи — виконання міжнародних чартерних перевезень, а також відкриття регулярних українських і міжнародних напрямків, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.