Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»
З понеділка було скасовано обмеження на авіаперевезення у межах ЄС. У перший день відновлення польотів аеропорт Брюсселя прийняв близько чотирьох тисяч пасажирів. Очікується, що до 1 липня ця кількість зросте до 14 тисяч пасажирів. «Ми виконуватимемо понад 60 рейсів щодня, є багато курортних напрямків для тих, хто планує поїхати у відпустку», — сказав генеральний директор аеропорту Брюсселя Арно Фейст в інтерв’ю радіо La Première.
З 15 червня пасажири брюссельського аеропорту можуть подорожувати за 36 напрямками, у липні їх збільшать до ста, а з серпня — до 130. На сьогодні, це головним чином рейси у межах Шенгенської зони, і серед них улюблені туристичні літні маршрути до Італії, Португалії, Франції, Хорватії, Греції та Іспанії. Незабаром додадуть і міжконтинентальні рейси. «Повернення до наших 100-відсоткових можливостей, радше за все, не відбудеться до 2021 чи 2022 року, а, може, й пізніше. Це залежатиме від того, захочуть бельгійці подорожувати з метою бізнесу чи відпочинку», — сказав Арно Фейст. Аеропорт розраховує прийняти протягом липня-серпня понад один мільйон пасажирів, що становить лише 20% від кількості пасажирів за торішній аналогічний період.
Щоб гарантувати пасажирам безпечну подорож, в аеропорту Брюсселя здійснюють перевірку температури, вимагають обов’язкове носіння масок і встановили цілу інфраструктуру для дезінфекції та миття рук. Реєстрацію польотів здійснюють безконтактно або в режимі онлайн, а всі смуги у приміщенні аеропорту забезпечено спеціальними наклейками й бар’єрами, які допомагають дотримуватися соціального дистанціювання.
До слова, у перший день відновлення польотів одного пасажира не пустили в будівлю аеропорту. Оскільки теплові камери встановили, що температура його тіла перевищує 38 градусів, а медичний огляд підтвердив, що він має симптоми коронавірусу. «Ми радимо пасажирам відкласти свої подорож і не приїжджати до аеропорту, якщо в день поїздки у них підвищена температура», — наполягають представники аеропорту.